Les tests rapides, un (autre) défi pour les enseignants au secondaire

Contrairement aux enfants de niveau préscolaire et primaire, les élèves du secondaire ne pourront pas rapporter les tests à la maison, a annoncé le gouvernement, le 20 janvier; ils devront se faire dépister à l'école.

L'ensemble des responsabilités retombent beaucoup sur les épaules des enseignants , lance Daniel Gauthier, président du syndicat de l'enseignement de la région de Québec, affilié à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Les enseignants doivent déjà faire respecter plusieurs consignes aux élèves, comme le respect des mesures sanitaires. Ils doivent depuis peu surveiller la qualité de l'air. Maintenant, ils craignent de devoir aussi faire passer les tests rapides aux élèves.

Puisque les parents n'ont pas accès aux tests, c'est donc l'enseignant qui rencontre pour la première fois le jeune dans sa classe et qui doit déterminer si le jeune doit ou non passer ce test-là. Ce n'est pas à sous-estimer , prévient déjà Daniel Gauthier.

Les écoles sont déjà en manque de personnel et tout ajout de tâche risque de se faire au détriment d'une autre, croit Carl Ouellet, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles.

« La démarche peut être longue. Si on en a trois, quatre [élèves à tester] par jour, on enlève des services directs aux élèves pendant 1h, 1h30, 2h. On ne peut pas se permettre ça en ce moment. »