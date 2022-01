Le président ukrainien se félicite du prêt canadien de 120 millions de dollars

Volodymyr Zelensky a publié un communiqué par l'entremise de l'ambassade ukrainienne à Ottawa pour affirmer que ce prêt représente un autre exemple du partenariat exemplaire entre les deux pays.

Ce communiqué, écrit par le chargé d'affaires ukrainien au Canada, Andrii Bukvych, exprime la gratitude du pays envers le Canada pour l'appui financier que celui-ci lui accorde en collaboration avec ses partenaires internationaux. L'Ukraine remercie aussi le Canada d'avoir qualifié toute agression russe de totalement inacceptable .

« Le Canada renforce son appui ferme à l'Ukraine en contribuant à sa résilience financière. » — Une citation de Andrii Bukvych, chargé d'affaires ukrainien au Canada

Le Canada compte plus de 1,3 million d'habitants ayant des origines ukrainiennes, au troisième rang mondial derrière l'Ukraine et la Russie, selon les données du recensement de 2016.

Les mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne font craindre une invasion, mais la Russie nie en avoir l'intention.

L'Ukraine dit avoir espoir de recevoir de l'aide technique pour résister aux cyberattaques et d'obtenir du financement pour l'exportation de ses produits.

« Nous souhaitons obtenir l'aide technique pertinente des agences canadiennes, compte tenu des cyberattaques contre les infrastructures de l'Ukraine. » — Une citation de Andrii Bukvych, chargé d'affaires ukrainien au Canada

Vendredi matin, l'Ukraine s'était montrée plus exigeante, réclamant des armes et des sanctions plus sévères envers la Russie.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a indiqué vendredi que ce prêt répondait à une demande d'aide du gouvernement ukrainien.

Blinken s'entretient avec Joly

Un porte-parole du secrétariat d'État américain a confirmé samedi qu'Antony Blinken avait discuté la veille de la situation avec la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly.

Ils ont notamment parlé des efforts destinés à encourager la Russie à choisir la voie diplomatique pour réduire les tensions en Europe de l'Est.