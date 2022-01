Tragédie de La Loche : Justin Trudeau se souvient

Je me joins à la population de la Saskatchewan et à tous les Canadiens afin de rendre hommage aux personnes innocentes qui ont perdu la vie et de nous souvenir d’elles. Nous offrons nos sincères condoléances aux survivants ainsi qu’aux familles et aux amis qui ressentent encore la douleur provoquée par la perte d’un être cher et les traumatismes liés à cet attentat , déclare-t-il.

En réfléchissant à cette tragédie, nous sommes conscients que chaque vie perdue à cause de la violence par armes à feu en est une de trop , ajoute le premier ministre, en rappelant que le gouvernement du Canada a annoncé, en 2020, l’interdiction de plus de 1500 modèles et variantes d’armes à feu de typearme d’assaut.

Des investissements de 600 millions de dollars sur trois ans ont aussi été annoncés en 2021, notamment pour renforcer le bien-être mental des membres des communautés autochtones, indique le premier ministre.