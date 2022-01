Une ancienne réfugiée afghane accueille 170 nouveaux arrivants à Edmonton

Certains d’entre eux ont travaillé pendant des dizaines d’années à documenter les violations des droits de la personne et les crimes de guerre en Afghanistan, explique Hellay Naikyar, une conseillère en établissement des Services sociaux catholiques qui aide ces nouveaux arrivants à s’installer.

Ils ont dû attendre longtemps avant de pouvoir venir, dit-elle. La plupart sont bien éduqués et parlent anglais.

Hellay Naikar a été une réfugiée afghane elle aussi et travaille pour le même organisme qui l’a accueillie à l'époque : Je me mets dans leur peau. J'avais reçu beaucoup d’aide et je suis heureux d’en redonner.

Elle souligne qu’il est toujours difficile de s’installer dans un nouveau pays. Il est donc important que quelqu’un qui parle leur langue soit là pour les accueillir et les aider à se forger une nouvelle vie au Canada.

Je vois dans leur visage combien ils sont reconnaissants , dit Hellay Naikyar.

L’Afghanistan a longtemps été victime de guerres et d’extrême pauvreté. D’après l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, plus de 600 000 personnes ont quitté l’Afghanistan entre janvier et septembre 2021. Depuis la prise de Kaboul par les talibans en août, le Canada s’est engagé à accueillir 40 000 Afghans.

D'après les informations de Liam Harrap