10 jours en canot pour guérir de la tragédie de La Loche

Il y a six ans, la communauté de La Loche, en Saskatchewan, a été frappée par une tragédie qui a laissé des marques profondes sur les jeunes de cette Première Nation. Un documentaire raconte comment un voyage en canot de dix jours a permis à certains d’entre eux de récupérer et de trouver l’espoir.

Le 22 janvier 2016, un élève de l’École secondaire communautaire Dénée de La Loche a tué deux garçons dans une maison avant de se rendre à l’école où il a tué deux membres du personnel et blessé sept autres personnes avec une arme à feu.

La conseillère de l’école, Virginia Beebe, s’occupait déjà du Man Group , qui réunissait des adolescents ayant besoin d’aide supplémentaire pour réussir leur secondaire. Dans ses efforts pour aider ces jeunes, elle avait l’habitude d’organiser des randonnées dans la nature.

Le groupe planifiait déjà ce voyage en canot quand le drame est survenu. Après ces événements tragiques, Virginia Beebe a voulu faire quelque chose de plus pour les huit garçons qui étaient toujours membres du groupe. Elle s’est tournée vers Les Stroud, un expert de la survie en plein air connu pour sa série télévisée Survivorman et ce dernier a accepté de les accompagner.

Seize mois après la tragédie, en mai 2017, les garçons, des enseignants, des aînés autochtones et Les Stroud se sont embarqués pour une aventure en canot qui allait devenir plus qu’une simple randonnée en nature pour les adolescents.

Les Stroud, qui était alors ambassadeur de Scouts Canada, avait mené des centaines de voyages en plein air avec des jeunes. Mais quand il est arrivé en hydravion dans cette petite communauté du nord de la Saskatchewan, il a tout de suite compris que cette fois-là serait différente.

J’ai juste eu le temps de regarder autour de moi, pour réaliser ce qui se passait et me dire, suis-je prêt? Parce que cette fois-ci, ça n’allait pas être simple; ce serait émotif, ce serait spirituel, ça aurait un impact , raconte Les Stroud.

Il était arrivé sans plan particulier. Sans équipe pour filmer. Il n’y avait que lui, les garçons, les enseignants, les aînés, et quelques caméras avec lesquelles les adolescents ont filmé ce qu’ils voulaient.

Il raconte que pendant ces 10 jours, il a assisté à la transformation des jeunes participants.

Vous pouvez voir leur parcours dans le film, de leur manque de respect pour la cérémonie du tabac au tout début, jusqu’à la fin, quand ils disent : je vais aller loin, je vais passer à autre chose, je vais faire quelque chose, et c’est saisissant.

Les participants à la randonnée de 10 jours qui s'est transformée en documentaire présenté par Les Stroud. Photo : Gracieuseté Virginia Beebe

Alex Mendez enseignait à ces jeunes à l’époque. Il a participé à cette randonnée en canot et se souvient que les adolescents étaient encore sous le choc de la tragédie quand ils ont embarqué dans ce voyage. Pour plusieurs, c'était encore difficile, et on peut le voir dans le film , dit-il.

Il raconte que le groupe avait reçu une formation de base de Paddle Canada plusieurs mois avant le voyage, mais que les jeunes n’étaient pas complètement prêts pour l’aventure.

Nous tentions de traverser le lac Lloyd, le temps n’était pas beau, c'était difficile de pagayer. Ces enfants n’étaient pas physiquement actifs sur une base régulière, raconte-t-il. On avait froid. On était mouillés. Les vagues frappaient le canot. On était presque en train de renverser. Et là, ils ont vraiment frappé un mur.

Mais ils ont tenu bon et ont travaillé fort au long de cette journée difficile, ce qui leur a donné de l’assurance. Le lendemain, ils chantaient en pagayant.

Dans le film, les jeunes finissent par s'ouvrir et parlent de leur famille et de cette journée funeste du 22 janvier 2016.

Les Stroud a été frappé par leurs mots et l’expérience qu’ils ont vécue. Ils nous ont peint une image en trois dimensions de ce qui s’est passé, racontant où ils étaient quand ça s’est produit, c'était terrifiant , dit-il.

Les Stroud, Barbara Beebe et Alez Mendez ont vu comment la nature a aidé ces garçons. Leurs émotions remontent à la surface quand ils en parlent.

Pour Alex Mendes, si ce voyage a été un moment décisif pour ces jeunes, il a aussi été un facteur de changement pour l’école, qui a par la suite mis sur pied un programme d’éducation au plein air.

La plupart des jeunes du groupe ont terminé leur secondaire, mais certains vivent encore des difficultés. Aucun n’a voulu commenter pour cet article. Barbara Beebe, qui reste en lien avec eux, se dit fière des progrès qu’ils ont faits.

Quant à Les Stroud, il dit que ce voyage lui a rappelé l'importance de la nature. Il y a un monde naturel qui est là tous les jours et qui nous attend pour nous aider à guérir de nos blessures.

Le documentaire intitulé La Loche est disponible sur YouTube depuis le 14 janvier.

Avec les informations de Florence Hwang