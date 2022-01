Montréal refuse 25 minimaisons pour personnes itinérantes offertes par Mike Ward

Deux personnes en situation d’itinérance ont été retrouvées mortes à l’extérieur par grand froid à Montréal dans les derniers jours.

Dans un message publié sur Facebook et destiné à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, M. Ward a indiqué que ces abris sont chauffés avec la chaleur du corps humain et qu’on peut y loger confortablement jusqu’à 30 degrés sous zéro.

Ces minimaisons sont conçues pour les gens les plus à risque, ceux qui refusent de dormir dans les refuges , a-t-il précisé. Les minimaisons sont construites et payées. Donnez le go et je peux les faire installer d’ici une semaine.

« Un simple oui de votre part et personne d’autre ne va mourir de froid cet hiver. » — Une citation de Mike Ward, humoriste

Selon M. Ward, c’est la deuxième année consécutive qu’il fait cette offre à la Ville. Invité à préciser les détails de sa démarche, l'humoriste a indiqué par l'entremise de son agent qu'il n'accorderait aucune entrevue à ce sujet.

Appelé à réagir, le cabinet de la mairesse Plante a tenu par courriel à saluer la volonté de M. Ward à vouloir venir en aide aux personnes en situation d'itinérance , mais a décliné l’offre.

L'installation de minimaisons à travers la ville n'est pas une solution adaptée pour venir en aide aux plus vulnérables , selon le cabinet de la mairesse. Les personnes en situation d'itinérance ont besoin de tout un écosystème pour les épauler, ils ont non seulement besoin d'un toit, mais aussi d’intervenants et de services adaptés.

Dans une réponse publiée sur Facebook, la mairesse Valérie Plante a déclaré que ce n’est pas des places adaptées pour tous les types de clientèle dont il manque, mais c’est des personnes pour opérer les ressources destinées à celles et ceux en situation d’itinérance .

Elle a invité les personnes qui souhaitent contribuer à s’inscrire sur la plateforme Je contribue  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement du Québec.

Environnement Canada prévoit des températures allant jusqu’à -24 degrés dans la nuit de samedi à dimanche.

Avec des informations de Hadi Hassin