Le secteur Est de Percé sous la loupe des historiens

Mettre en valeur la richesse historique du secteur Est de Percé : c'est la mission que s'est donnée la Municipalité, en mandatant les chercheurs Jean-Marie Fallu et Chantal Soucy pour documenter personnages et événements du passé qui ont marqué le secteur.

Depuis plusieurs années, Marie Leblanc, directrice de la promotion touristique et culturelle à la Ville de Percé, réfléchit à des projets pour mettre en valeur le patrimoine et l’histoire du secteur Est de Percé. L’approche du 350e anniversaire de Barachois a convaincu la Ville d’accélérer les recherches historiques.

La Ville de Percé a ainsi mandaté la firme gaspésienne Patrimoine 1534 pour documenter le passé historique de ce secteur. L’historien Jean-Marie Fallu et l’ethnologue Chantal Soucy, qui étaient chargés du projet, ont remis un rapport de recherche compilant 300 pages sur l’histoire du secteur entre Coin-du-Banc et Prével qui avait été, jusqu’alors, très peu documenté.

« Il y a très peu d’éléments visibles sur le territoire, dans ce secteur-là, donc on n’a pas le réflexe de s’y intéresser alors qu’en réalité, c’est vraiment très riche, comme histoire. » — Une citation de Marie Leblanc, directrice de la promotion touristique et culturelle à la Ville de Percé.

L’objectif, c’est d’en faire un outil de travail auquel pourra se référer la Ville pour mettre sur pied des circuits touristiques et culturels ainsi que des parcours numériques.

Marie Leblanc, directrice de la promotion touristique et culturelle à la Ville de Percé, en profitera pour mettre le secteur en valeur (archives). Photo : Radio-Canada

On a fait faire des cartes, puisque l’équipe de M. Fallu a fait du repérage terrain, on sait où étaient certains établissements industriels, ou des maisons marquantes où ont vécu des personnages savoureux , détaille Marie Leblanc.

Un pan de l'Histoire riche, mais caché

Jean-Marie Fallu, historien, a choisi de s’entourer de l’ethnologue Chantal Soucy pour mener ce mandat. Cette femme est vraiment une abeille, elle est extraordinaire pour la recherche, elle ne lâchait pas jusqu’à ce qu’elle trouve , tient à souligner le spécialiste.

Pendant un an, le binôme a rencontré plusieurs dizaines de personnes, passé en revue la liste exhaustive des iconographies sur le secteur et trouvé des vestiges sur le terrain.

Jean-Marie Fallu, historien Photo : Radio-Canada

Les deux, on connaît très bien l’histoire de la Gaspésie, mais des fois, on pense la connaître et en faisant des recherches, on voit qu’on n’en connaissait pas tant que ça. C’est ce qui est intéressant : faire de la recherche en histoire, c’est justement d’ouvrir de nouvelles pistes et de nouveaux champs , affirme-t-il.

Ils ont documenté ainsi de nombreux aspects du développement du secteur Est de Percé, aussi bien économique, démographique, religieux, que linguistique.

« On a été vraiment surpris de découvrir une grande diversité d’éléments historiques. »

À lire aussi : Villa Frederick-James convertie en Espace bleu : des réactions diverses

L’historien salue la mission de la Ville de Percé de chercher à montrer la vitalité passée de la région. Une mise en valeur de nos recherches pourrait permettre des projets de développement à caractère social, économique et touristique, pour revitaliser ces communautés , espère-t-il.

La Ville de Percé souhaiterait approfondir l’exploration du secteur en procédant à des fouilles archéologiques dans le secteur Est. Elle souhaiterait également poursuivre les recherches historiques dans le secteur Ouest de la municipalité.

Avec les informations de Laurie Dufresne