COVID-19 : 6 nouveaux décès au Nouveau-Brunswick

Six autres personnes âgées ayant contracté la COVID-19 sont mortes au Nouveau-Brunswick, a confirmé samedi le ministère provincial de la Santé. Le nombre d’hospitalisations attribuables à cette maladie se maintient par ailleurs à son niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Jusqu’ici en 2022 au Nouveau-Brunswick, 47 personnes sont mortes après avoir contracté la COVID, portant le total à 207 décès liés à cette maladie au cours de cette pandémie.

Il faut cependant noter que lorsqu'une personne atteinte de la COVID-19 décède, elle est comptabilisée comme un décès COVID-19, à moins qu'il n'y ait une autre cause claire de décès, comme un accident de voiture , indiquait un porte-parole du gouvernement le 19 janvier.

Une personne septuagénaire de la région de Fredericton, des octogénaires des régions de Miramichi et Saint-Jean, deux nonagénaires de la région de Miramichi et un autre de la région de Fredericton sont les plus récentes personnes atteintes de la maladie à avoir succombé, indique samedi la province.

Dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick, on compte toujours 125 personnes atteintes de COVID-19. Ce total, inchangé depuis la veille, est le plus élevé depuis le début de la pandémie.

De ce nombre, 12 sont aux soins intensifs et six sous ventilateur.

Le ministère de la Santé précise que 74 patients sur 125 ont été admis à l'hôpital pour d’autres raisons que la COVID-19.

Vingt-deux de ces 125 patients ont moins de 60 ans et deux ont moins de 19 ans.