Russes et Britanniques s’entretiendront sur l’Ukraine à Moscou

Étant donné que la dernière rencontre bilatérale entre nos deux pays a eu lieu à Londres en 2013, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a proposé de se retrouver à Moscou , a précisé cette même source.

Heureux que la Russie ait accepté l'invitation à s'entretenir avec son homologue , Ben Wallace a clairement indiqué qu'il explorerait toutes les voies pour parvenir à la stabilité et à un règlement de la crise ukrainienne , a souligné ce haut responsable, selon lequel la partie britannique est toujours en communication avec le gouvernement russe pour régler les détails pratiques de cette réunion.

L'annonce de cette rencontre bilatérale est survenue au lendemain des pourparlers à Genève entre les ministres russe et américain des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, qui ont permis d'amorcer une certaine détente après plusieurs semaines d'escalade verbale.

Les deux hommes ont en effet convenu vendredi de poursuivre la semaine prochaine leurs francs pourparlers, faisant ainsi espérer au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qu'une invasion de l'Ukraine ou une incursion militaire sur son territoire n'arrivera pas .

La Russie est accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une attaque, désormais susceptible, selon Washington, de se produire à tout moment . Moscou dément toute intention belliqueuse.

Le Kremlin lie toutefois un apaisement de la situation à des garanties, notamment sur le non-élargissement de l'OTAN. Cette condition est jugée inacceptable par les Occidentaux, qui menacent la Russie de très fortes sanctions en cas d'opération militaire.

Vendredi, la cheffe de la diplomatie du Royaume-Uni, Liz Truss, a de son côté prévenu qu'une invasion russe ne mènerait qu'à un terrible bourbier et à des pertes humaines , comme pendant la guerre de l'URSS en Afghanistan ou les conflits en Tchétchénie, le Kremlin n'ayant, selon elle, pas tiré les leçons de l'histoire .

Moscou fait pression sur l'Ukraine depuis qu'un soulèvement, survenu il y a près de 10 ans, a renversé un gouvernement qui avait résisté à des appels à un rapprochement avec les Occidentaux.

La Russie s'est emparée de la péninsule méridionale de Crimée en 2014 et une insurrection prorusse, qui a fait plus de 13 000 morts depuis lors, a éclaté dans l'est de l'Ukraine la même année.

L’Ukraine critique l’Allemagne

Donnant suite aux appels de l’Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni et les trois États baltes ont accepté de lui livrer des équipements militaires, notamment des missiles antichars et antiaériens.

L'Allemagne a en revanche refusé de leur emboîter le pas, car cela ne contribuerait pas actuellement à désamorcer la crise, a estimé samedi sa ministre de la Défense, Christine Lambrecht. Elle s'est bornée à annoncer la livraison d'un hôpital de campagne en février.

Cette prise de position de l'Allemagne a suscité l'irritation de Kiev.

Aujourd'hui, l'unité de l'Occident à l'égard de la Russie est plus importante que jamais et les partenaires allemands doivent cesser de miner l'unité avec de telles paroles et de telles actions et d'encourager Vladimir Poutine à déclencher une nouvelle attaque contre l'Ukraine , a réagi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

Pas d’évacuation des ressortissants américains

Malgré ce contexte de tensions extrêmes, les États-Unis ont fait savoir samedi qu'ils ne prévoyaient pas pour le moment d'organiser une évacuation de leurs ressortissants d'Ukraine, leur laissant le choix d'en partir par des vols commerciaux.

Le gouvernement américain a déjà recommandé aux citoyens américains de ne pas se rendre en Ukraine et les a prévenus qu'il y avait des informations selon lesquelles la Russie prépare une opération militaire d'envergure contre l'Ukraine , a déclaré une porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères.

Si nous prenons la décision de modifier notre position sur la présence des diplomates américains et de leurs familles, les Américains ne doivent pas compter sur des évacuations organisées par le gouvernement , a ajouté cette porte-parole. Il y a actuellement des vols commerciaux qui peuvent permettre les départs.

La même porte-parole n'a pas confirmé les informations de la chaîne Fox News selon lesquelles le département d'État a ordonné aux familles des diplomates américains en poste à Kiev de commencer à évacuer le pays lundi.