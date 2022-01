Réouverture des restaurants : les distributeurs alimentaires sont prêts

Si on a une semaine entre l’annonce et la réouverture officielle, tant mieux. Mais on va être prêt, peu importe le délai que ça prend , lance Patrick Verret, gestionnaire du marketing chez Services alimentaires Gordon.

On connaît très bien notre industrie. On peut se revirer de bord en trois ou quatre jours s’il le faut , confirme à son tour Carl Drouin, copropriétaire de FLB Solutions.

Chez Services alimentaires Gordon, les restaurateurs représentent environ la moitié du chiffre d’affaires. On a beaucoup de clients parmi eux qu’on continue de servir grâce aux commandes pour emporter , souligne Patrick Verret.

Des mises à pied

FLB Solutions a aussi majoritairement comme clients les restaurants et les hôtels. Deux secteurs grandement touchés lorsque vient le temps de confiner la population pour réduire les risques de transmission de la COVID-19.

Depuis le 31 décembre, c’est 65 % de ma clientèle qui est fermée , explique Carl Drouin. FLB Solutions, qui se spécialise dans la distribution de fruits et légumes frais, continue donc à servir ses autres clients, comme les hôtels, les garderies et les résidences pour aînés.

Chaque fois que les restaurants ferment, ça met le "bordel" dans mon entrepôt. On tente alors de vendre notre marchandise au rabais ou on le donne aux organismes , poursuit le copropriétaire.

La fermeture des salles à manger a un effet direct sur ses employés. On a été obligé de faire une réduction de 35 % de notre masse salariale , dit-il.

Carl Drouin espère que les employés mis à pied pourront reprendre du service dès l'annonce de la réouverture par le gouvernement.

On n'a pas d'aide

Comme les services de distribution alimentaires auprès des restaurants peuvent continuer leurs opérations malgré le confinement, ils ne répondent pas aux critères des récents programmes d’aide du gouvernement québécois. Le programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et le Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) ciblent seulement les établissements visés par un ordre de fermeture.

On n’a pas d’aide. On en a eu un peu avant, au début de la pandémie. Mais notre secteur continue d’être touché par les confinements , mentionne Carl Drouin de chez FLB Solutions.

Le copropriétaire indique que des lettres ont été envoyées aux députés de la région de Québec des paliers provincial et fédéral pour présenter leurs arguments.

Radio-Canada a contacté le cabinet du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, pour savoir s’il est dans ses plans d’offrir des programmes plus spécifiques pour les distributeurs alimentaires. La question a aussi été posée à l’équipe du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Aucune réponse ne nous est encore parvenue.

