Rappel de smoothie pouvant causer un empoisonnement au cyanure

Selon l’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA , ce produit congelé aux baies de sureau contient des glycosides cyanogènes, une toxine naturelle qui libèrent du cyanure lorsqu’elle est consommée.

Des empoisonnements de ce produit vendu en ligne ont été recensés au Canada et Evive Nutrition fait maintenant un rappel.

Il s’agit de paquets en format de 150 g, qui portent un de ces codes :

H202131213 (date de péremption : 6 mai 2023)

H202132113 (date de péremption : 18 mai 2023)

H202134213 (date de péremption : 8 juin 2023)

L’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA indique que le corps humain peut éliminer de petites quantités de cyanure, mais de plus grandes quantités peuvent entraîner un empoisonnement pouvant mener à la mort.

Elle précise que les symptômes de l’empoisonnement au cyanure sont la faiblesse et la confusion, l’anxiété, l’agitation, des maux de tête, des nausées, des difficultés respiratoires et l’essoufflement, l’évanouissement, des convulsions et l’arrêt cardiaque.

L’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA demande aux citoyens visés par le rappel de jeter le produit ou de les rapporter au magasin où il a été acheté.

Il est également recommandé de communiquer avec un médecin en cas d’apparition de symptômes à la suite de la consommation de ce produit.