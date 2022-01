Les services de santé de proximité, une priorité pour la MRC d’Abitibi-Ouest en 2022

Le préfet Jaclin Bégin croit que grâce au projet La Grande Séduction du comité Veille citoyenne Abitibi-Ouest, il sera possible de recruter du personnel.

Créé à la fin de l'année dernière en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT), ce comité mise sur les avantages inhérents au fait d'occuper un emploi dans un des établissements de santé de l'Abitibi-Ouest.

Jaclin Bégin parle aussi du recrutement d'infirmières, notamment à l'étranger, et de la formation offerte au cégep.

On sait qu'on va avoir 24 infirmières à la fin du printemps en immigration, puis on devrait en avoir à peu près 16 à l'automne : ça va faire un bon début. Si on peut lancer une cohorte, je pense qu'on serait capables d'avoir de bons soins chez nous , explique le préfet.

Au lutrin, Jaclin Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Aussi maire de Sainte-Germaine-Boulé, Jaclin Bégin entame son cinquième mandat à la tête de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Il a été réélu comme préfet lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC mercredi dernier.

Le premier responsable de la MRC rappelle qu'il a plusieurs dossiers sur la table pour 2022.

En plus du dossier des soins de santé de proximité, il y a aussi la question de l'accès à Internet haute vitesse et celle de la gestion des matières résiduelles.

La mairesse de Macamic, Lina Lafrenière, a été élue préfète suppléante pour les deux prochaines années.