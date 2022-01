Les températures du mois de janvier sous la normale dans la région

Vendredi, un record de consommation de courant a été atteint selon la société d'État.

Environnement Canada rappelle que le mois de janvier a été jusqu'à maintenant particulièrement froid en Abitibi-Témiscamingue.

Les températures enregistrées sont sous la normale pour un début d'année explique le météorologue Simon Legault.

D'ailleurs, ce mois de janvier est dans les cinq ou dix mois les plus froids dans la région, selon Environnement Canada.

On n’est pas dans les valeurs records on n’a pas eu une vague de froid sur plusieurs plusieurs jours, on a eu de petites vagues entrecoupées de temps plus doux, comme ce qui s’en vient pour la journée de samedi avec un petit peu de neige, mais ça va replonger au début de la semaine prochaine. Alors il y a eu des hauts et des bas , dit-il.

On n'aura certainement pas une valeur record pour le mois de janvier le plus froid, mais on va être dans le top 5 ou 10 peut-être des mois de janvier les plus froids enregistrés pour l’Ouest de la province, et ce vraiment l’Ouest de la province qui pour janvier enregistre des températures plus sus la normale, ajoute le météorologue.

Le record de froid pour un mois de janvier a été enregistré en 1994 avec 5 degrés en moyenne de moins de ce qu'on a jusqu'à maintenant, [c'était] vraiment un record pour l'Abitibi-Témiscamingue.

Selon Simon Legault, une amélioration des conditions météorologiques est attendue pour le début du mois de février avec des températures plus clémentes.