Passeport vaccinal : des experts d’Ottawa réclament que la dose de rappel soit exigée

Le premier ministre Doug Ford a annoncé jeudi que la province commencerait à lever certaines mesures sanitaires à la fin du mois, mais a indiqué qu'aucun changement à l'exigence de deux doses [du vaccin contre la COVID-19] n'était actuellement prévu pour le passeport vaccinal.

Un passeport à deux doses ne vaut presque rien. Vous pouvez aussi bien le jeter, ou encore imposer une troisième dose , soutient le Dr Doug Manuel, épidémiologiste et scientifique principal à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa.

Plusieurs établissements intérieurs rouvriront à 50 % de leur capacité le 31 janvier pour ceux qui ont deux doses d'un vaccin contre la COVID-19. La province prévoit de lever la plupart des restrictions d'ici la mi-mars.

Le Dr Manuel croit toutefois que deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 n'offriront pas une protection suffisante pour empêcher les cas d’infection liés variant Omicron d'augmenter, une fois les restrictions levées.

Une double dose, dit-il, n’est efficace qu’à environ 20 % pour protéger contre une infection du variant Omicron, bien qu’elle diminue les risques de complications liés à la maladie et les hospitalisations.

Il y a un consensus universel avec les épidémiologistes sur le fait que si nous levons [les restrictions] trop rapidement, nous allons voir le nombre de cas augmenter , prévient le Dr Doug Manuel.

Les médecins hygiénistes des bureaux de santé du comté de Renfrew et de l'est de l'Ontario se rangent derrière la position du Dr Doug Manuel.

Si nous pouvons imposer deux vaccins, nous pouvons aller de l'avant avec trois. Ce que nous avons vu, c'est que les personnes qui ont reçu un troisième vaccin s'en sortent très bien , a déclaré le Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste par intérim du comté de Renfrew.

« Si nous avons plus de vaccination, nous avons une plus grande protection et moins de maladies graves liées au variant Omicron »