L’embarquement des cabanes à Grande-Baie débutera samedi sur la baie des Ha! Ha!

L’embarquement sur le site de La Baie sera permis à partir de 7 h, a indiqué Contact Nature, l’organisme gestionnaire de l’activité, vendredi, par voie de communiqué.

La glace a atteint une épaisseur de 12 pouces, soit 30 centimètres, et même de 13 pouces dans certains secteurs.

Les cabanes de catégories A et B, soit les cabanes les moins lourdes, pourront être installées dans le village de pêche blanche. L’embarquement est possible de 7 h à 17 h les samedis et dimanches, et de 8 h à 17 h la semaine.

Contact Nature rappelle qu’un rendez-vous doit être pris par téléphone ou encore sur son site Internet pour procéder à l’embarquement, afin d’éviter les rassemblements.

Les rendez-vous ont été proposés à l’avance exceptionnellement, précise-t-on, en raison des dernières mesures de glace qui laissaient espérer un embarquement à court terme.

Les premières cabanes de pêche du site voisin, le village de L’Anse-à-Benjamin, ont été installées jeudi matin.

D’autres mesures de l’épaisseur de la glace seront prises pour les deux villages lundi, ainsi qu’à la fin de la semaine prochaine, a indiqué Contact Nature vendredi sur sa page Facebook.

L’embarquement débuté à Sainte-Rose-du-Nord

L’embarquement des cabanes de pêche sur les glaces du fjord du Saguenay est également autorisé à Sainte-Rose-du-Nord depuis mercredi.

Les petites cabanes peuvent être installées dans le secteur situé près du quai et à l’anse de la Descente des Femmes, a indiqué la Municipalité sur sa page Facebook.

Vendredi, la Municipalité a précisé qu’aucune tarification ne serait demandée aux pêcheurs, comme l’an dernier. Sainte-Rose-du-Nord avait implanté des tarifs pour la pratique de l’activité il y a quelques années.

La saison de pêche au poisson de fond dans le fjord du Saguenay prend fin le 6 mars.