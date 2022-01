Faillites : les indicateurs au rouge

L’endettement a crû significativement en 2021; les Canadiens ont maintenant une dette de près de 1,77 $ pour chaque dollar de revenu disponible.

Avec Ipsos, la firme comptable canadienne MNP a mis sur pied un indice des dettes à la consommation en 2017. Au dernier trimestre, à la fin de l’année, son indice a reculé de 7 points, à 88, le pointage le plus bas depuis sa création .

Pas moins de 45 % des Canadiens interrogés doutent de pouvoir joindre les deux bouts cette année, une augmentation de cinq points de pourcentage. La proportion de ceux qui se disent préoccupés par leur niveau d’endettement est passée de 38 % à 43 %. Enfin, 46 % des répondants affirment être à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir s’acquitter de leurs paiements chaque mois.

Selon les données du Bureau du surintendant des faillites, le nombre de dossiers d’insolvabilité des consommateurs au Canada a chuté de près de 40 % de 2019 à 2021. La Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) ont certainement soutenu bon nombre de Canadiens, mais les programmes sont arrivés à leur terme à la fin d'octobre.

En novembre 2021, les données montraient d’ailleurs une augmentation de 2,5 % du nombre de dossiers par rapport à une année plus tôt.

L’inflation fait mal

Syndic de faillite chez MNP, Frédéric Lachance dit avoir retrouvé à ce jour 80 % de ses activités de 2019. La plupart de ses clients sont issus de la classe moyenne moins nantie, qui peine à faire face à l’inflation galopante au pays.

Si vous êtes serré dans votre budget , dit-il, et que votre panier d’épicerie hebdomadaire augmente de 25 $, ce sont 100 $ par mois que vous n’avez pas, et ça n’arrive plus .

Une épargne inégale

Parmi les raisons ayant aussi contribué à la diminution du nombre de faillites dans les deux dernières années, il faut compter les moins nombreuses occasions de dépenser.

Les Canadiens ont en effet épargné près de 280 milliards de dollars de plus qu'ils l'auraient fait en contexte normal.

La Banque Nationale indique cependant que les ménages plus aisés ayant un revenu disponible de plus de 107 000 $ accaparent 54 % de cette épargne, alors que les ménages ayant moins de 58 000 $ de revenu disponible représentent seulement 26 % de celle-ci.

Les moins nantis n’ont pas nécessairement pu profiter du contexte pour mettre des sous de côté.

Et qu'en est-il des entreprises?

Les aides financières des gouvernements fédéral et provinciaux ont aussi permis à de nombreuses entreprises de garder la tête hors de l’eau. Ajoutons que le coût de la dette a atteint un creux historique, de quoi allonger la durée de vie de certaines d’entre elles.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante martèle que 55 % de ses membres n'ont pas retrouvé leur niveau de ventes d'avant la pandémie et qu'une entreprise sur quatre serait à risque de fermeture d'ici la fin de 2022.

Me Christian Lachance, associé chez Davies et spécialisé en restructuration financière et insolvabilité, ne voit pas pour l’instant un plus grand nombre de dossiers d’insolvabilité arriver sur son bureau. Il remarque néanmoins que les créanciers se font plus pressants auprès d'entreprises en difficulté.

Pour des entreprises qui avaient des problèmes avant la pandémie et dont le dossier soulève encore des questions, explique Me Lachance, la patience ne peut pas être éternelle.