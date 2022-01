Mandat d’arrêt pancanadien contre un Saskatchewanais accusé d’avoir enlevé sa fille

Michael Gordon Jackson est accusé d’enlèvement en vertu de l’article 282, alinéa 1, du Code criminel.

La Gendarmerie royale du Canada GRC croit que l’homme recherché bénéficie de l’aide d’autres personnes à fuir la police et demande à la population de retrouver sa fille de 7 ans, Sarah Jackson.

Sarah Jackson est de descendance blanche et philippine, elle mesure 1,28 m et pèse 34,47 kilos. Elle a les yeux noisette et porte des lunettes bleu vert.

Michael Gordon Jackson est un homme pesant environ 113 kilos. Il a les yeux bleus et les cheveux brun foncé. Il porte généralement des lunettes. Il ne semble pas avoir de véhicule.

L’homme habite Carievale, mais selon la Gendarmerie royale du Canada GRC , il pourrait se trouver à Dilke, Oxbow, Alameda et Regina ou encore à Lamont en Alberta.

Les enquêteurs précisent que depuis l’ordonnance de la cour, le 5 janvier, des recherches ont été effectuées pour retrouver l’homme et l’enfant à la suite de signalements. Cependant, les policiers se sont retrouvés sur une fausse piste.

La priorité de la Gendarmerie royale du Canada GRC de la Saskatchewan est de retrouver Michael Gordon Jackson et Sarah. Nos policiers enquêtent sur tous les signalements avec attention et minutie. Chaque renseignement fait l’objet d’une analyse complète , peut-on lire dans un communiqué.

La Gendarmerie royale du Canada GRC précise que tous les critères n’ont pas été satisfaits pour le déclenchement d’une alerte Amber.

Les personnes qui auraient des renseignements sont priées de communiquer avec la Gendarmerie royale du Canada GRC de la Saskatchewan au 310-RCMP (7267) ou au (306) 780-5563.

Pour transmettre des renseignements de manière anonyme, communiquez avec Échec au crime au 1 (800) 222-TIPS (8477).