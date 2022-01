Le Collège d’Alma formera des agents de la faune à Listuguj en Gaspésie

Les cours pour former les futurs agents de protection de la faune ont commencé cette semaine.

La Première nation Mi'gmaq de Listuguj, située près du Nouveau-Brunswick, a cherché pendant quelques années une institution avant d'entamer des démarches avec le Collège d'Alma.

Nous avons commencé à travailler ensemble en mai, juin 2021 et c'est finalement commencé. Tout le monde est excité, très excité. Ce fut un long processus, mais nous y sommes arrivés , a souligné en entrevue la coordonnatrice à la formation professionnelle à Listuguj, Ashley Barnaby.

Selon le conseiller pédagogique à la formation continue au Collège d’Alma, Jean-Rémi Dionne, le programme est adapté pour inclure les lois, les règlements et les aspects culturels de la communauté mi’gmaq. Il va y avoir beaucoup plus de place pour la gestion du saumon et du homard puisque nous sommes dans la baie des Chaleurs, puisque c'est une population de pêcheurs essentiellement.

Première cohorte

La première cohorte est formée de jeunes de la relève et d'autres plus expérimentés, appelés rangers . Ils pourront ainsi compléter une première formation reconnue par le ministère de l'Éducation.

Ça, pour nous, je dirais que ça va être un atout parce que l'enseignant va être appelé à travailler avec l'expérience des uns et la jeunesse des autres. Et puiser dans l'un et l'autre, soit pour dynamiser, soit pour aller chercher des cas précis, des situations que les rangers ont déjà vécues , a poursuivi Jean-Rémi Dionne.

La cohorte de 30 étudiants a commencé lundi cette formation échelonnée sur trois ans.

La formation a été créée entre autres avec le Cégep de Saint-Félicien et le Cégep de la Gaspésie et des Îles.

On s'assure de mettre en place les éléments qui vont favoriser la réussite. Ce n'est pas uniquement le Collège d'Alma qui va réaliser ça, mais c'est avec la communauté et les autres partenaires , précise Jean-Rémi Dionne.

Pour l’instant, les enseignants proviennent du Collège d’Alma, mais il est envisagé que des enseignants originaires de la communauté ou d’ailleurs en Gaspésie soient engagés au cours des prochaines années.

Des blessures vieilles de 40 ans

Pour bien comprendre l'histoire de la communauté et saisir les enjeux reliés aux événements du passé, ils recevront eux aussi une formation. Même si ce partenariat est souhaité de part et d’autre, l'arrivée de non-Autochtones ravive des souvenirs douloureux reliés à la guerre du saumon .

Le gouvernement du Québec est intervenu dans la communauté et a procédé à des arrestations de pêcheurs qui ont généré certaines frustrations, des blessures vives. Donc 40 ans plus tard, c'est encore un élément avec lequel on doit composer. [...] Cette formation-là est peut-être un pas qui va permettre de lier ou de créer un pont supplémentaire entre les Autochtones et les allochtones , souhaite Jean-Rémi Dionne.

Devenir des alliés

Pour favoriser la réussite du programme, un coordonnateur a été engagé sur place et un comité de suivi a été mis sur pied. Le Collège d'Alma s’est assuré de mettre en place divers aspects structurants pour lui permettre de devenir un allié de la communauté.

[Il faut] avoir une vision commune et après ça, c'est de marcher ensemble, main dans la main, dans cette même vision. Cette posture d'allié est complexe. On développe des amitiés, des alliances et comme ça on avance vraiment ensemble. On se rejoint après un certain temps où on a de belles réussites , envisage le conseiller en formation du Collège d’Alma, responsable du programme, Dominic Simard.

Dominic Simard croit que d’adopter une attitude d’allié avec les communautés autochtones peut mener à une réelle réconciliation.

C'est peut-être là que ça peut changer. Si les Québécois, Québécoises, ou peu importe où sur la Terre, on change cette posture-là, là les relations vont être 1000 fois meilleures , croit-il.

L’équipe du Collège d'Alma s'assure actuellement de bien documenter toutes les étapes de cette démarche dans le but de la renouveler ultérieurement.