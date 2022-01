Directeur en congé : deux membres du CA assurent la gestion intérimaire du Lighthouse

Dans une lettre destinée à l’équipe de gestion, le président de l’organisme et de son conseil d’administration, Jerome Hepfner et la vice-présidente Twila Reddekopp, indiquent que Don Windels est en congé depuis mardi. Son absence n’est pas expliquée et on ignore quand il est censé revenir à son poste.

La lettre annonce que le conseil d'administration a délégué la gestion du refuge à Jerome Hepfner et Twila Reddekopp sur une base intérimaire. Ils sont autorisés à assumer des tâches qui reviennent normalement à une direction générale.

Dans un autre courriel destiné au personnel du refuge, Jerome Hepfner et Twila Reddekopp écrivent que, comme vous le savez, il y a eu des défis au niveau du conseil d’administration qui ont donné lieu à beaucoup d’incertitude… Le fonctionnement quotidien du refuge a souffert dans ce processus. Plusieurs questions essentielles ont été mal gérées ou négligées.

CBC/Radio-Canada a tenté d’obtenir des commentaires de Don Windels, Jerome Hepfner et Twila Reddekopp.

Malheureusement, nous ne faisons pas de commentaires sur les questions liées aux ressources humaines et nous ne pouvons répondre à vos questions , a répondu Jerome Hepfner. Don Windels et Twila Reddekopp n’avaient pas répondu à CBC au moment de publier, et la gestionnaire des communications a indiqué que les représentants du Lighthouse étaient dans l'impossibilité de parler aux médias aujourd’hui .

Plusieurs avertissements du service des incendies

La semaine dernière, le Service des incendies de Saskatoon a donné 14 avertissements au refuge en rapport avec un certain nombre de défaillances qui doivent être résolues, et lui a donné un mois pour remédier aux problèmes.

Ces problèmes ont été découverts lors d’inspections ayant eu lieu entre avril 2021 et maintenant, selon le Service des incendies.

Parmi ces défaillances, 42 avertissements concernent des problèmes liés au système électrique, aux gicleurs, au système d’alarme incendie, à l’absence de registres et au manque de sorties d’urgence convenables.

Le Service des incendies fait état d’autres problèmes tels que l’élimination négligente de matières combustibles, des enjeux structurels, des enjeux quant au maintien de la propriété et la présence de déchets et de détritus.

Lors d’une inspection faite plus tôt en janvier, on a découvert deux lavabos ayant été retirés d’une salle de bain, un chauffe-eau en panne et quelques refoulements d’égout mineurs. Le chauffe-eau a depuis été réparé.

Le Lighthouse est aussi aux prises avec un manque de personnel en raison de la COVID-19. L’Autorité de la santé de la Saskatchewan déclare qu’il est un lieu d’infection depuis le 12 octobre 2021.

Vendredi, le refuge a indiqué sur Facebook qu’il fermait sa cuisine communautaire pour la nuit en raison d’un manque de personnel.

Découvrir l'état réel de la situation

Jerome Hepfner et Twila Reddekopp ont reçu le mandat d’enquêter pour découvrir l’état réel de la situation , selon la lettre destinée à l’équipe de gestion.

Ils se pencheront sur l’étendue et le coût des réparations requises, sur le processus de prise de décision qui a mené à une proposition de fermer temporairement le refuge plus tôt ce mois-ci, sur les procédures de sécurité qui peuvent avoir mené au manque de contrôle actuel dans l’immeuble , selon la lettre.

On demande au personnel de se plier aux directives et on l'informe qu’ aucune insubordination sous aucune forme ne sera tolérée .

Jerome Hepfner et Twila Reddekopp écrivent qu’il s'agit là d'une occasion de nous ressaisir et de refaire du Lighthouse un endroit où tous peuvent travailler ensemble pour le bien de nos clients et des résidents, où le personnel est complètement engagé dans son travail, et où on peut vivre et travailler en sécurité .

Avec les informations de Yasmine Ghania