Près de 60 % des nouvelles hospitalisations sont dues à la COVID-19 en Alberta

Aux soins intensifs, la proportion de nouvelles admissions dues à la COVID-19 passe à 70,4 %, indique la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, sur Twitter.

Actuellement, 1191 personnes sont hospitalisées dans la province en raison du virus, soit 60 de plus que jeudi. Parmi elles, 107 sont aux soins intensifs.

Avec la propagation exponentielle d’Omicron, plus de gens tombent malades que jamais depuis le début de la pandémie. Il n’est donc pas surprenant de voir une augmentation des hospitalisations, même parmi les personnes partiellement ou pleinement immunisées , affirme Deena Hinshaw.

Elle écrit qu'être vacciné, notamment avec trois doses, est très efficace pour prévenir les formes graves de la maladie et les décès.

La médecin hygiéniste en chef ne précise pas le pourcentage de patients hospitalisés qui sont vaccinés.

Elle explique cependant que selon les données de la province, au cours des derniers mois, les Albertains de 80 ans et plus qui ont obtenu leurs trois doses de vaccin avaient un risque moins élevé d’être hospitalisés en raison de la COVID-19 que les personnes non vaccinées âgées de 12 à 29 ans.

Elle ajoute qu'au cours des derniers mois, les personnes non vaccinées, tous groupes d’âge confondus, avaient environ 15 fois plus de risque d’être hospitalisées que celles ayant reçu trois doses de vaccin, contre 7 fois plus de risque que ceux ayant obtenu deux doses.

Actuellement, 89,5 % des Albertains âgés de 12 ans et moins ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 85,7 % ont reçu deux doses.

Taux de positivité à 35,3 %

Vendredi, la province a identifié 3592 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 et 8 décès de plus en 24 heures.

Le taux de positivité des tests effectués est de 35.3 %.

La province compte 61 615 infections actives identifiées.

Depuis le début de la pandémie, 3429 personnes ont succombé au virus en Alberta.