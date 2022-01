Le restaurant, un court-métrage muet tout estrien

Les clowns Alexo et Bisha ont foulé bien des scènes dans le monde, notamment avec le Cirque du Soleil. Installés en Estrie depuis plusieurs années, le couple - Alexandre Tessier et Sarah Touchette dans la vraie vie - , caressait le rêve de jouer dans un film à la Chaplin : en noir et blanc, muet et amusant. Après avoir remporté le prix Excellence Culture Estrie en décembre 2020, les deux artistes se lancent dans l'aventure cinématographique. Le duo clownesque présente, un an plus tard, Le restaurant.

C'est vraiment une envie qu'on a depuis le tout début de la création de nos personnages. Ça fait déjà 25 ans qu'Alexo et Bisha sont vivants, et notre inspiration première pour le duo a vraiment été les films muets. C'est vraiment la genèse! [...] Et ce grand prix, Culture Excellence Estrie, nous a permis de développer ce projet-là , explique Sarah Touchette.

Le restaurant a été scénarisé par Alexandre Tessier et Sarah Touchette, mais c'est Pierre-Luc Racine, à qui l'on doit de multiples vidéoclips, qui réalise l'œuvre. Le souci de l'esthétisme transparaît. Toutes les scènes ont été tournées à l'extérieur, en pleine campagne, à Racine. C'est encore plus beau que ce je pouvais m'imaginer! [...] Le résultat est sublime. affirme Sarah Touchette.

« Je suis trop heureux du résultat. C'est fidèle à la vision que j'avais en écrivant le scénario. C'est un drôle de sentiment. Je suis très fier de nous. Ça nous représente bien. » — Une citation de Alexandre Tessier alias Alexo, clown et comédien professionnel

Les clowns Alexo et Bisha Photo : Laurent Frey

Une histoire toute simple

En trois minutes bien remplies, la comédie raconte l'histoire d'un serveur, Alexo, qui reçoit la visite de deux clients dans son tout petit restaurant : une belle dame, Bisha, et son compagnon bouillonnant, joué par le grand gaillard Cyril Assathiany. Après quelques frasques du rustre personnage, la dame finit par tomber sous le charme du serveur.

La productrice Véronique Vigneault, de chez Chasseurs Films, et Pierre-Luc Racine sont de véritables mentors pour Alexo et Bisha, qui performent habituellement sur une scène. On est très chanceux, très choyés d'avoir Véronique et Pierre-Luc pour chapeauter chaque étape. On était en apprentissage continuellement , ajoute Sarah Touchette.

Et l'avenir du film?

Le duo souhaite présenter Le restaurant aux diffuseurs et le proposer dans plusieurs festivals également. Un court film muet comme une carte de visite pour faire jaser.