Risque accru d’avalanches d’envergure dans les montagnes de l'Ouest

Avalanche Canada a publié un avertissement spécial de danger d’avalanche pour toutes les régions montagneuses du sud de la Colombie-Britannique et l’ouest de l’Alberta.

L’avertissement concerne les chaînes Columbia et Purcells, les parcs nationaux Kootenay, des Glaciers, Banff, Yoho, ainsi que la région côtière entre Squamish et Pemberton.

Le ciel ensoleillé et les températures chaudes prévus au cours des prochains jours peuvent déstabiliser la neige accumulée sur les flancs de montagne, autant en haute et en basse altitude, indique James Floyer, superviseur du programme de prévision pour Avalanche Canada.

On pourrait voir de grosses avalanches et potentiellement dans des endroits peu communs comme en basse altitude , explique-t-il. Ces avalanches pourraient même se rendre au fond des vallées. Si vous n’avez pas les compétences pour aller en terrain avalancheux, il est mieux de rester dans les sentiers aménagés. Ça inclut aussi ne pas aller faire de toboggan sur des pentes abruptes hors pistes.

Ce bulletin spécial est en vigueur jusqu’à lundi, mais James Floyer indique qu’il pourrait rester en vigueur au cours de la semaine prochaine.

C’était comme du sable mouvant en dessous de mes pieds.

C’est une couche fragile du manteau neigeux datant du début décembre qui pourrait causer des avalanches actuellement.

Philippe Bresee et Sophie Leclaire font du ski de randonnée depuis une vingtaine d'années dans les Rocheuses. Photo : Sophie Leclaire

Sophie Leclair et Philippe Bresee, de Canmore, en ont déjà été victimes à la fin décembre. Ils ont été pris dans une avalanche dans le parc national Kootenay lors d’un voyage de ski de randonnée.

On a eu la malchance de mettre un ski à la mauvaise place , explique Sophie Leclair. Un membre de leur groupe a déclenché l’avalanche alors que le groupe était arrêté sur une crête du mont Verendrye.

Tout a commencé à bouger et c’est là que l’avalanche a commencé. Je n’ai pas eu le temps de réagir, c’était comme du sable mouvant en dessous de mes pieds. Tous les deux on est parti dans l’avalanche, on a fait une chute d’environ 100-150 mètres. Tout ce que j’ai pensé c’est : ''Mes enfants! Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver'' , se souvient-elle.

Les risques d’avalanches étaient faibles à ce moment-là et le groupe n’était pas dans un couloir d’avalanche.

Ils ont par la suite changé le bulletin d’avalanche pour le rendre beaucoup plus conservateur, ils ont augmenté le risque d’avalanche après notre accident , dit Sophie Leclair.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sophie Leclair et Philippe Bresee ont fait une chute de plus de 100 mètres à travers ces arbres lorsque l'avalanche s'est déclanchée. Photo : Parcs Canada

Philippe Bresee s’est fracturé le péroné et déchiré deux ligaments : l'un au genou du côté de la fracture et l'autre d'un pectoral. Il s’est aussi gelé les doigts puisqu’il faisait très froid au moment de l’incident.

Il y a des gens qui nous disent qu’on a une deuxième vie ou un deuxième anniversaire parce que des accidents d’avalanche, ça ne finit pas toujours aussi bien.

Le couple de Canmore a perdu beaucoup de matériel sur la montagne et demande aux skieurs qui se rendent dans la région du ruisseau Serac de garder l'œil ouvert.