Les tests de dépistage en forte demande dans les cliniques privées

Alors que les tests de dépistage dans le réseau public sont maintenant réservés aux clientèles prioritaires, la clinique privée, qui a pignon sur rue à Val-d’Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie en Abitibi-Témiscamingue constate une hausse de l’achalandage.

Le copropriétaire de la clinique, Luc Bernard, soutient que la hausse de la demande est particulièrement importante pour les tests rapides, aussi appelés antigéniques.

On vend beaucoup de tests en autoprélèvement ou avec nos infirmières qui vont en milieu de travail avec des tests rapides. La demande pour ces tests a explosé depuis la période des Fêtes. On passait quelques milliers de tests par mois, là on est à plusieurs dizaines de milliers de tests passés depuis la période des Fêtes. C’est le jour et la nuit par rapport à avant la 5e vague , constate-t-il.

Luc Bernard est copropriétaire de la Clinique infirmière Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Maintenant que seules les personnes faisant partie de groupes prioritaires ont accès aux tests de dépistage dans le réseau public, Luc Bernard affirme que son équipe doit parfois effectuer des rappels quant aux consignes de la santé publique en lien avec les tests PCR.

Oui, il y a plus de demandes présentement pour les tests de type PCR. Par contre, chaque fois qu’on a une demande pour une confirmation d’un test antigénique, on essaie de faire de l’éducation, dans le sens que le test antigénique sert présentement au diagnostic. On n’a pas besoin de reconfirmer ce test-là [avec un test PCR] , explique-t-il.

Luc Bernard indique que les tests PCR sont requis lorsqu’une preuve documentaire est nécessaire pour voyager ou encore pour travailler.

La clinique effectue aussi des tests rapides. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Ainsi, les employés des secteurs industriels de l’Abitibi-Témiscamingue et les voyageurs représentent les deux créneaux les plus importants de la clinique.

Nous, on a un mandat de complémentarité du réseau de la santé. On n’est pas là pour remplacer le système public, on est là pour compléter l’offre de services. Par exemple, le réseau de la santé ne délivrait pas d’autorisation pour les voyageurs, alors nous on vient combler ce besoin et on vient aussi combler le besoin pour les entreprises qui souhaitent des tests négatifs pour leurs employés avant d’entrer sur un quart de travail , relate-t-il.

Des taux de positivité jamais vus

La grande différence entre aujourd’hui et plus tôt dans la pandémie, c’est le taux de positivité. Au début de la pandémie, on pouvait peut-être avoir un résultat positif par mois et on en faisait tout un cas. Maintenant, ce n’est pas rare qu’on a des dizaines de résultats positifs PCR par jour et les antigéniques aussi se comptent par dizaines à chaque journée , soutient-il.

« Le taux de positivité est sans précédent, on n’a pas vu ça depuis le début de la pandémie. » — Une citation de Luc Bernard, copropriétaire de la Clinique Infirmière Nord-Ouest

Selon l’entrepreneur, la difficulté des citoyens à se procurer des tests rapides a aussi contribué à faire croître la demande auprès de sa clinique lors des dernières semaines.