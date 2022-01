La SAQ Dépôt de Chicoutimi au coeur d’un projet évalué entre 15 et 25 M$

La SAQ Dépôt actuellement en construction au coin des boulevards du Royaume et Talbot, à Chicoutimi, fera partie d'un développement comprenant plusieurs autres commerces.

Il s’agira d’un édifice comprenant différents magasins reliés, mais accessibles par l’extérieur, appelé centre commercial linéaire.

Le projet est évalué entre 15 et 25 M$, selon les informations de Radio-Canada.

Les Immeubles Perron, qui ont construit tout juste à côté le centre médical L’Axe, se sont associés à deux partenaires pour concrétiser ce projet qui était sur la table depuis un certain temps.

C’est l’entreprise Plaza Reit qui a annoncé la transaction dans un communiqué de presse en anglais diffusé plus tôt cette semaine. Ce sera un projet semblable à ce que l'entreprise a réalisé en transformant l’ancien local du magasin Sears à Place du Saguenay.

Selon le communiqué publié par l’entreprise, un terrain a été acheté pour un nouveau développement commercial de 90 000 pieds carrés, pour lequel une bonne partie est déjà pré-louée. Plaza possède une part de 37,5 % de cette propriété.

C’est un centre commercial de style aire ouverte. Il va y avoir six à sept commerces, a confirmé en entrevue Michael Zakuta, président-directeur général de Plaza Reit. [...] Les fondations s’installent. La structure va commencer à arriver au mois de février.

Il a confirmé que la SAQ Dépôt sera située à une extrémité de l'édifice. Ce commerce s'était retrouvé au coeur d'un litige alors que la Commission d'aménagement du territoire, génie et urbanisme (CAGU) de Saguenay a approuvé une modification de zonage pour permettre la construction à cet endroit.

On s’est associé aux propriétaires du terrain, Perron, et un autre groupe de Montréal. La construction est en cours. Ça va être livré pour l’automne. [...] C’est un super beau coin , a-t-il poursuivi, conscient du potentiel commercial de cet endroit situé face au Costco et près de l'autoroute.

Le projet est situé tout juste à côté du complexe médical L'Axe. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Michael Zakuta a confirmé que la formule est un succès du côté des commerces situés à côté de Place du Saguenay, incluant notamment un Tigre géant, un Bouclair et un HomeSense.

Il a reconnu que dans un sens, sans pouvoir le prévoir, ce type de commerces était beaucoup plus adapté en temps de pandémie. Rappelons qu’il fut même un temps en 2020 où seuls les commerces avec une entrée extérieure pouvaient ouvrir leurs portes.

La reprise s’est depuis faite plus lente dans les centres commerciaux. Je vois aller les centres commerciaux et c’est vraiment difficile , a-t-il commenté.

Il n’a pas été possible de savoir quels commerces accompagneront la SAQ Dépôt.