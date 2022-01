Preissac veut ralentir la circulation dans le secteur Tancrède

Le conseil municipal déplore que plusieurs véhicules circulent beaucoup plus vite que la limite de vitesse pourtant fixée à 50 km/h. Le maire Donald Rheault craint pour la sécurité des citoyens et il souhaite obtenir une rencontre à ce sujet avec le ministère des Transports.

C’est une zone de 50 km/h, mais les gens traversent souvent à 70 ou 80 km/h. On va voir avec le ministère des Transports quelle serait la meilleure solution. Est-ce que c’est un radar? Une affiche pour dire aux gens que c’est une zone de 50? On a une garderie dans ce secteur-là. Il y a aussi beaucoup de jeunes familles dans les chemins Doré et des Villageois. On ne voudrait pas qu’il arrive un incident , fait valoir Donald Rheault.

90 km/h devant le parc

Le maire de Preissac compte aussi demander au ministère des Transports d’agrandir la zone de 50 km/h dans ce secteur afin d’inclure le parc Tancrède, fréquenté par les jeunes familles du secteur.

Le parc Tancrède aux abords de la route 395 à Preissac. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon