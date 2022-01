Disney prépare une nouvelle version de son classique Les aristochats

Le film original se déroule dans la France du début du 20e siècle. La chatte Duchesse et ses chatons, Marie, Toulouse et Berlioz, mènent une vie luxueuse dans la demeure cossue de leur propriétaire, une ancienne chanteuse d’opéra.

Lorsque cette dernière décide que toute sa fortune sera léguée à ses compagnons félins à sa mort, le majordome de la maison décide d’enlever les chats et de les abandonner à la campagne, espérant ainsi récolter l’héritage.

La nouvelle version sera scénarisée par Will Gluck, réalisateur des films jeunesse à succès Pierre Lapin (Peter Rabbit) et Pierre Lapin 2 : panique en ville (Peter Rabbit 2: The Runaway), et par Keith Bunin, qui a écrit En avant (Onward), film de Pixar sorti en 2020.

Vaste opération de modernisation

Les aristochats s’inscrit dans le volumineux catalogue des versions renouvelées des classiques d’animation de Disney au moyen de prises de vues réelles, qui sont souvent agrémentées d'effets visuels photoréalistes en 3D.

Depuis 2014, le studio a sorti au moins une adaptation actualisée d'un de ses films par année. En 2019 seulement, Disney a distribué pas moins de cinq productions du genre, dont Dumbo, Aladdin et Le roi lion.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée en ce qui concerne Les aristochats.

Avec les informations de Deadline et Variety.