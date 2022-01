La mise en service du REM sur la Rive-Sud reportée à l’automne

La portion entre la Rive-Sud et la gare Centrale, au centre-ville de Montréal, aurait déjà dû être en service à l’heure actuelle. À l’automne 2020, l’échéancier avait été prolongé de six mois.

Voilà que Radio-Canada a appris qu’il doit l’être une fois de plus, de deux à trois mois supplémentaires, en raison des mesures sanitaires, de l'absence d'employés stratégiques en arrêt de travail en raison de la COVID-19, d'enjeux d’approvisionnement et de difficultés à faire venir au Québec une main-d'œuvre spécialisée étrangère.

La date précise de la mise en service ne serait pas encore déterminée. Les coûts supplémentaires engendrés seraient compris dans les 200 millions de dollars annoncés en juin. La facture du projet, rappelons-le, est passée de 5,5 milliards de dollars en 2016 à près de 7 milliards – pour l'instant.

Le calendrier pour la mise en service des autres antennes demeurerait inchangé. Le dernier tronçon jusqu’à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau serait donc complété à la fin de 2024.

La filiale infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec confirme qu’il devient de plus en plus difficile de mettre en service l’antenne Rive-Sud du REM dans le contexte sanitaire actuel .

Les dernières poutres de la structure aérienne du Réseau express métropolitain reliant la Rive-Sud à la gare Centrale, au centre-ville de Montréal, ont été installées à la mi-janvier. Photo : CDPQ Infra

Les dernières poutres installées

Dans les derniers jours, les travailleurs du REM ont installé les dernières poutres permettant de relier la structure aérienne de la Rive-Sud à la gare Centrale à Montréal. Une étape qui, à la lumière de la nouvelle du jour, aurait déjà dû être terminée.

Il reste maintenant à électrifier et à installer les rails sur la portion entre le pont Samuel-De Champlain et la gare Centrale. Toutes les voitures du REM ont été reçues en vue de la mise en service, mais chacune d’entre elles doit rouler 500 kilomètres avant de recevoir le sceau d’approbation. C’est pourquoi il est possible de les voir fréquemment en mouvement à Brossard.