La Société canadienne du rachis contre les chirurgies de la colonne vertébrable à Fargo

L’organisme qui représente 192 chirurgiens de la colonne vertébrale – dont six au Manitoba – estime que le plan de la province créera plus de problèmes qu’il n’en résoudra.

Dans une lettre datée du 20 janvier, le directeur et le président de l’organisme, les docteurs Hamilton Hall et Scott Paquette, affirment que d’ envoyer des patients aux États-Unis pour une chirurgie de la colonne vertébrale détourne de l’argent dont on a cruellement besoin et qui pourrait être utilisé pour améliorer l’accès dans la province .

Mercredi, la ministre de la Santé, Audrey Gordon a indiqué que Soins communs Manitoba travaille à finaliser une entente avec l'organisme de santé Sanford Health Fargo, pour qu'entre 150 et 300 patients puissent obtenir leur chirurgie de la colonne vertébrale dans le Dakota du Nord. Cette stratégie, précisait Mme Gordon, doit aider à réduire l’arriéré de chirurgies en province.

Le Dr Hall estime que le Manitoba utilise une solution rapide et facile qui réduira de très peu la liste d’attente, qui coûtera plus cher et enlèvera de l’argent à investir ailleurs dans le système de santé pour des améliorations à long terme . Il s’inquiète de la qualité des soins après la chirurgie et du suivi des patients.

Citant des recherches menées par des chirurgiens de la Saskatchewan, les docteurs Hall et Paquette affirment que 1000 chirurgies pourraient être effectuées au Canada pour le coût de 300 aux États-Unis.

Selon le directeur de la Société canadienne du rachis, le Manitoba, comme d’autres provinces, sous-finance les chirurgies de la colonne vertébrale depuis de nombreuses années. La pandémie n’a fait qu’exacerber l’attente pour ce type de chirurgie, a-t-il soulevé.

Le président du groupe de travail responsable de s’attaquer aux arriérés de diagnostics et de chirurgies, le Dr Peter MacDonald, convient que la province doit consacrer plus de ressources à ces chirurgies. Il rappelle cependant que cela ne se fera pas du jour au lendemain .

Le Dr MacDonald estime que les ressources humaines au milieu de la vague Omicron ne permettent pas de le faire , mais il pense qu'il sera possible d’opérer des gens à la colonne vertébrale dans la province d’ici trois à six mois .

Selon le Dr MacDonald, le Dr Hall se trompe sur le coût des interventions chirurgicales dans le Dakota du Nord. Les taux de couverture pour ces procédures sont compétitifs, dit-il.

Ce n’est pas très différent de ce que cela nous coûte ici , a-t-il souligné.

Soins communs Manitoba avait avancé que les premiers patients pourraient être opérés dans le Dakota du Nord dès la semaine prochaine, mais a corrigé cette information depuis. L'organisme soutient aussi que les soins seront de qualité aux États-Unis.

Tant le Manitoba que Sanford Health Fargo n’ont pas déterminé le moment où pourraient commencer ces chirurgies.

Sanford Health Fargo ne se prépare pas à accepter de nouveaux patients du Manitoba dans l’immédiat, et ne le fera qu’à un moment convenu d’un commun accord, en fonction de la pandémie et de nos capacités , a précisé Brittany Sachdeva, vice-présidente de Sanford Health Fargo.

Avec les informations de Bartley Kives