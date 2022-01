Affaire Northrup : la juge refuse une demande d’Umar Zameer

La défense de l’accusé avait demandé en décembre dernier d’annuler en partie cet interdit, qui empêche le public de savoir pourquoi M. Zameer a été libéré sous caution jusqu'à la fin du procès.

Je trouve que le droit de M. Zameer à un procès équitable sera protégé de manière adéquate par les garanties existantes dans la sélection du jury et le processus de procès , a déclaré la juge Jill Copeland dans la décision.

De plus, je trouve que la levée de l'interdiction de publication avant le procès de M. Zameer, même partiellement, est susceptible de faire plus de mal que de bien à l'équité et à l'intégrité du procès.

La mort du policier Jeffrey Northrup avait suscité l'émoi. Photo : Radio-Canada / Martin Trainor

L’agent Northrup, 55 ans, est mort le 2 juillet après avoir été heurté par un véhicule lors d’une intervention dans un stationnement de l'hôtel de ville de Toronto.

La juge Copeland a accordé une libération sous caution à Umar Zameer en septembre. Bien que celle-ci s’accompagne de conditions très strictes, elle a suscité un tollé dans la communauté et chez des politiciens.

Les individus accusés de meurtre prémédité au Canada obtiennent en effet rarement une libération sous caution.

Les raisons de la décision de la juge et les preuves présentées au tribunal sont couvertes par une interdiction de publication, que la défense avait demandée.

Peu après, l’avocat de l’accusé, Me Nader Hasan, a cherché à lever certaines parties de l'interdiction, motivé par le récit trompeur livré par la presse au public. L'accusation s'est battue pour maintenir l'interdiction en place.

Bien que nous soyons déçus du résultat, nous respectons la décision de la Cour , a déclaré Me Hasan à CBC.

Les preuves brossent un tableau très différent , dit la juge

Et nous sommes encouragés que Son Honneur ait souligné dans ces motifs que la preuve à l'enquête sur le cautionnement et la preuve prévue au procès, "vues objectivement, brossent un tableau très différent" des commentaires publics faits par la police et les politiciens , ajoute l'avocat.

La nouvelle de la décision d'accorder la liberté sous caution à Zameer en septembre avait suscité des déclarations d'indignation sur les réseaux sociaux, notamment de la part d'élus, dont le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, le maire de Toronto, John Tory, et le maire de Brampton, Patrick Brown.

Le maire de Toronto, John Tory, avait publié une série de tweets critiquant la décision de libérer sous caution le suspect. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Me Hasan avait précédemment exprimé sa crainte que le droit de son client à un procès équitable soit gravement menacé , compte tenu des commentaires faits avec l'interdiction de publication en vigueur.

Dans sa décision, la juge Copeland a ajouté qu' une partie de la publicité préalable au procès dans cette affaire, en particulier les commentaires mal informés de personnalités publiques, est troublante .

Les commentaires des politiciens et [ceux] sur Twitter de certains membres du public dénigrent la présomption d'innocence et le fonctionnement équitable du système de justice pénale , a-t-elle ajouté.