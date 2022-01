Une coroner recommande l’obligation du port du casque en vélo

Le port du casque en vélo devrait être obligatoire pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus selon la coroner qui a enquêté sur la mort d'un cycliste survenue en octobre 2021, à Sherbrooke.

La coroner Kathleen Gélinas a rappelé que l'homme de 64 ans ne portait pas de casque lorsqu'il circulait sur la 12e avenue Nord. Un automobiliste a ouvert la portière de son véhicule, et Alain Lahaie a heurté cette portière avant de chuter au sol. Il est mort quelques jours plus tard d'un traumatisme crânien.

Me Gélinas souligne que la Ville de Sherbrooke a déjà adopté un règlement municipal pour obliger toute personne mineure à porter un casque lorsqu'elle circule en vélo. De plus, elle mentionne que les adeptes de vélo électrique doivent également le porter, en vertu du Code de la sécurité routière. Plusieurs provinces ont déjà cette obligation et elle ajoute qu'il est démontré que le casque de vélo est essentiel pour éviter le pire .

« À la lumière de ses informations, je m’explique mal le fait que le casque protecteur ne soit pas obligatoire pour tout type de cycliste. » — Une citation de Me Kathleen Gélinas, coroner

La coroner recommande également de sensibiliser davantage les automobilistes au risque d'emportiérage, les campagnes de sensibilisation étant insuffisantes . Elle croit que la méthode « Dutch-reach » devrait être promue dans la même mesure que la vérification des angles morts.

En ouvrant la portière avec la main qui s'y oppose, la méthode « Dutch-reach », les occupants d'un véhicule doivent pivoter vers l'arrière, et ainsi s'assurer que la voie est libre de cyclistes. Photo : YouTube/Wes Judd

Des recommandations bien accueillies

Carlos Grondin a vécu un accident similaire à celui d'Alain Lahaie. Il a subi un grave traumatisme crânien et depuis 10 ans, il vit à la Maison Martin-Matte. S'il est relativement autonome, il ne peut pas sortir seul. Il croit aussi que le casque devrait être plus recommandé. On ne sait jamais quand il peut y avoir un accident en vélo!

Kristian Benoît a également eu de la chance. Lui aussi a subi un grave accident de vélo en 2015 qui aurait pu lui être fatal. Cependant, six ans et demi plus tard, il souffre toujours de séquelles importantes. Je ne suis plus considéré comme autonome. Je trouve cela difficile , admet-il.

S'il est en faveur de la recommandation de la coroner, il craint toutefois que les automobilistes tiennent pour acquis que les cyclistes sont bien protégés.

« C'est la peur que j'aie, que la sécurité soit négligée par les automobilistes. Qu'ils se déresponsabilisent. » — Une citation de Kristian Benoît, victime d'un accident de vélo

Kristian Benoît a subi un grave accident de vélo en 2015. Photo : Radio-Canada

Pas de changement de réglementation dans les cartons de la Ville

Fabien Burnotte, membre fondateur de Vélo urbain Sherbrooke, affirme qu'il est pour le port du casque, mais qu'il est un peu mitigé face à l'obligation de le porter. Il croit que le problème réside davantage dans les infrastructures, qui sont souvent discontinues.

L'interaction avec les voitures, c'est le grand danger quand on parle de vélo urbain, où on ne roule pas très vite, c'est la grande recommandation que je verrais : améliorer les infrastructures , souligne-t-il.

Fabien Burnotte croit que le problème réside davantage dans les infrastructures de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Christine Bureau

La Ville de Sherbrooke abonde dans le même sens, et n'a pas l'intention pour le moment d'élargir son règlement de port de casque obligatoire aux 18 ans et plus. Ce n'est pas quelque chose qui est étudié pour le moment, explique la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin. On est plutôt à voir comment on peut s'améliorer pour offrir un environnement qui est agréable [...] Il y a des améliorations qui peuvent être apportées à nos pistes cyclables.

« La réflexion qu'on doit se faire, c'est vraiment par rapport à la sécurité de nos infrastructures. Ce n'est pas normal quand on circule en vélo d'avoir constamment peur qu'une portière de voiture s'ouvre. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Avec les informations de Christine Bureau