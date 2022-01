COVID-19 : Le Vieux Bicois a dû corriger plusieurs lacunes

Après avoir été le théâtre d’une importante éclosion à la fin novembre , l’auberge rimouskoise a reçu la visite de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail qui a émis une série de mesures à mettre en place pour éviter qu’une situation similaire ne se reproduise.

Dans son rapport rédigé à la mi-décembre, et dont Radio-Canada a obtenu copie en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST affirme avoir constaté quelques infractions.

Jointe au téléphone, la propriétaire de l’auberge, Renée Anctil, a indiqué avoir depuis suivi les recommandations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST . Elle dit être maintenant conforme aux normes en vigueur. Lors de ce bref entretien, elle a rappelé qu’entre le moment de l’éclosion et celui où le gouvernement a annoncé une nouvelle fermeture des bars, elle n’a pu ouvrir les portes de son établissement que pendant deux soirées.

Manquements observés

Le rapport d’intervention stipule qu'aucune procédure n'a été établie concernant l’exclusion des travailleurs présentant des symptômes pouvant s’apparenter à la COVID-19. La CNESS CNESS T demande à la propriétaire du Vieux Bicois d’élaborer une procédure écrite et de la présenter aux employés.

Le document fait aussi état de lacunes en matière d’affichage à l’entrée. Une affiche indiquant que le couvre-visage est obligatoire était bien présente, mais trop peu visible. L’affiche indiquant que le passeport vaccinal est obligatoire était manquante, mais les techniciennes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST qui ont effectué la visite en ont remis des copies à Mme Anctil.

Les deux techniciennes qui ont effectué la visite des lieux ont également noté l’absence de barrières physiques au bar, puisque les panneaux de plexiglas avaient été retirés.

De plus, elles n’ont pas été en mesure de valider la conformité des masques mis à la disposition des employés puisque ceux-ci n’étaient pas dans leur boîte d’origine.