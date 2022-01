L’état des lecteurs de CO2 varie d’une école à l’autre dans l’Est-du-Québec

Au Bas-Saint-Laurent, les centre de services scolaire CSS assurent avoir reçu et installé plus de la moitié des lecteurs de CO2 dans les classes. Or, la proportion de ces lecteurs installés et correctement calibrés n’est pas clairement déterminée.

À titre d’exemple, au centre de services scolaire CSS des Phares, 672 lecteurs sur les 1068 commandés sont installés, mais pas encore adéquatement ajustés.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, la transmission de la COVID-19 est augmentée dans les espaces restreints, ventilés de façon inadéquate, à forte densité d’occupants et lorsque la durée d’exposition est prolongée.

Il y a les détecteurs de CO2, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour diminuer le CO2 [dans les classes] , dénonce la présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet. J'ai eu des tonnes et des tonnes de messages d'enseignants qui disent que les taux de CO2 sont au maximum parce que le chauffage fonctionne [...], mais ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres [à cause du froid].

Sur la Côte-Nord, les lecteurs sont tous installés dans les centre de services scolaire CSS du Littoral et de la Moyenne-Côte-Nord.

Toutefois, à certains endroits, les lectures de CO2 sont trop lentes et durent parfois plus de deux heures au lieu de cinq minutes.

On a signalé la problématique au ministère de l’Éducation , explique le directeur général du centre de services scolaire CSS de la Moyenne-Côte-Nord, Mario Cyr. Ça ne nous inquiète pas outre mesure, parce que les taux sont adéquats.

Du côté du centre de services scolaire CSS du Fer, tous les lecteurs ont été reçus, mais leur installation ne devrait être terminée qu’autour de la semaine de relâche, au début du mois de mars.

En Gaspésie, le centre de services scolaire CSS René-Lévesque indique que l’ensemble des lecteurs a été installé dans les écoles, alors qu’au centre de services scolaire CSS des Chic-Chocs, seules 9 écoles sur 24 en sont munies.

Limiter l'ouverture des fenêtres par grand froid

Quant au protocole d’ouverture des fenêtres préconisé par le ministère de l’Éducation, certains centre de services scolaire CSS assurent qu’elles ne sont pas ouvertes pendant les cours, surtout en période de grand froid comme c’est le cas cette semaine.

Certaines écoles ont envoyé un message aux parents de leurs élèves pour les prévenir d'habiller chaudement leurs enfants en prévision de l'ouverture de fenêtres dans les classes. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Dans un communiqué envoyé vendredi après-midi, le ministère rappelle que l'ouverture partielle des fenêtres ne devrait se faire que pendant de courtes périodes de temps pour conserver une température confortable dans les classes .

Les lecteurs mesurent le taux d'humidité, la température ambiante et la concentration de CO2, qui sont trois paramètres de confort. La recherche d'un équilibre entre ces trois paramètres doit être préconisée , ajoute-t-on.

À certains endroits, il serait d’ailleurs difficile pour le moment de savoir si l’ouverture des fenêtres est suffisante dans les classes dotées de ventilation dite naturelle .

Des centre de services scolaire CSS affirment qu’il faudra attendre d’avoir plus de données des lecteurs de CO2 et, si les taux sont trop élevés, ils envisagent de commander des échangeurs d’air.

Avec les informations de Shanelle Guérin, Félix Lebel et Perrine Bullant