La C.-B. utilisera désormais son système d’alerte lors des crues ou des feux de forêt

Après avoir vécu des rivières atmosphériques, des feux de forêt, un dôme de chaleur et de nombreuses critiques, la Colombie-Britannique compte inclure plus de catastrophes naturelles à son système d’alerte. La question n’est plus de savoir si ces catastrophes vont se produire, mais plutôt à quel moment, et ensuite, d'alerter la population de dangers imminents.