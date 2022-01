Il y a 25 ans, la ministre de l’Éducation et de la Famille Pauline Marois annonçait sa nouvelle politique familiale pour le Québec. Des congés parentaux plus généreux, des allocations familiales plus équitables et le déploiement du réseau des Centres de la petite enfance (CPE). Retour en archives sur une politique qui allait changer le visage des familles québécoises.