Un agent correctionnel manitobain arrêté pour avoir causé la mort d’un détenu

M. Morden est également accusé d’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence.

La mort de M. Ahmo aussi connu sous le nom de Will et membre de la Première Nation Sagkeeng, située à environ 130 km au nord-ouest de Winnipeg, avait fait grand bruit l’an dernier. Les détails de la confrontation ayant entraîné sa mort sont restés obscurs pendant plusieurs mois.

Le grand chef de l’Organisation des chefs du sud, Jerry Daniels avait demandé une enquête après la mort du détenu à l’hôpital à la suite de l’altercation.

Corey Shefman, l'avocat de la famille Ahmo, a expliqué que l’altercation aurait débuté après qu'un agent correctionnel a fait des blagues racistes à plusieurs reprises devant les détenus.

Selon un communiqué, l’enquête du Groupe des crimes majeurs de la Gendarmerie royale du Canada GRC a bel et bien déterminé qu’une confrontation prolongée a eu lieu entre des agents correctionnels et un détenu dans une aire commune du Centre correctionnel .

Le groupe tactique d’intervention du Centre avait dû interférer, notamment pour extraire la victime de la cohue. À ce moment, il a perdu conscience.

Le Bureau du médecin légiste en chef du Manitoba a pu confirmer que sa mort était due à un homicide.

La famille de Will Ahmo est soulagée, reconnaissante et prudemment optimiste après avoir appris que la Gendarmerie royale du Canada GRC a porté des accusations [...] en rapport avec les événements qui ont mené à la mort de notre fils, frère et père, Will Ahmo , partagent ses proches par voie de communiqué

Ce fut une période incroyablement difficile pour notre famille, s’émeut Darlene Ahmo, la mère de la victime. Le fait de savoir que les personnes qui nous ont enlevé Will seront peut-être tenues responsables nous donne de l'espoir.

« Ce n'est que la première étape d'un long voyage vers la justice et la responsabilité. Obtenir justice pour Will va demander beaucoup de travail et être coûteux. » — Une citation de Darlene Ahmo, mère de la victime

La famille Ahmo appelle la communauté à contribuer à leur campagne de financement participatif GoFundMe, qui permettra de payer les coûts liés à la procédure judiciaire.