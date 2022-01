Face à la COVID et aux hospitalisations, la Nouvelle-Écosse prolonge l’état d’urgence

Il y avait vendredi en Nouvelle-Écosse un total de 94 patients hospitalisés à cause de la COVID, dont 13 aux soins intensifs.

C’est neuf de plus que la veille, et 37 patients de plus que le vendredi précédent.

Le sommet de la vague Omicron

Le nombre de personnes hospitalisées à cause de la COVID a doublé depuis deux semaines.

Selon le ministère de la Santé, 89 des 94 patients sont entrés à l'hôpital à cause du variant Omicron.

Mercredi dernier, le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, affirmait que la province était au sommet de la vague Omicron et il espérait une décroissance de cette vague dans la prochaine dizaine de jours.

Le ministère provincial de la Santé précise qu’il y a aussi jeudi 186 autres patients des hôpitaux — deux de plus que la journée précédente — qui sont atteints de COVID-19 :

113 ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé;

73 patients ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison.

Bien que la province fasse une distinction entre les personnes hospitalisées à cause de la COVID et ceux déclarés positifs une fois à l’hôpital, le premier ministre Tim Houston déclarait mercredi en conférence de presse que les séjours prolongés de ceux qui ont contracté la maladie après leur hospitalisation exerçaient tout autant de la pression sur le système et les travailleurs de la santé.

Le Dr Robert Strang (gauche) et Tim Houston (droite) le 18 août 2021. Photo : Len Wagg / Communications Nouvelle-Écosse

La province signale 601 cas supplémentaires de COVID-19 confirmés en laboratoire.

Le ministère de la Santé estime qu’il y a au moins 5241 cas actifs de la maladie, mais les résultats positifs obtenus par des tests rapides de dépistage effectués à la maison ne sont signalés à la santé publique que sur une base volontaire.

L’état d’urgence prolongé de nouveau

L’état d’urgence est en vigueur en Nouvelle-Écosse depuis 22 mois. Il a une fois de plus été renouvelé, annonce vendredi le gouvernement provincial.

Promulgué pour la première fois le 22 mars 2020, l’état d’urgence doit être renouvelé toutes les deux semaines.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur ce dimanche à midi et se termine le 6 février 2022, si elle n’est pas renouvelée.

Le vaccin de Pfizer pour les 30 ans et plus

Les résidents de la Nouvelle-Écosse âgés de 30 ans et plus qui souhaitent recevoir le vaccin à acide ribonucléique ARN messager de Pfizer contre la COVID-19 peuvent désormais le faire, indique vendredi la province.

Le docteur Nadav Fields (à droite) s'apprête à recevoir le vaccin de Moderna contre la COVID-19 le 23 décembre 2020 à Fort Lauderdale, en Floride. Photo : Getty Images / Joe Raedle

La province limitait récemment le vaccin de Pfizer aux 12 à 29 ans en raison du risque rare mais accru de myocardite et de péricardite chez les jeunes adultes après l'administration du vaccin de Moderna comparativement au vaccin de Pfizer .

Les 30 ans et plus ont désormais le choix entre Moderna et Pfizer pour leur dose de rappel.

La province encourage les personnes de ce groupe d’âge qui ont déjà un rendez-vous prévu pour une dose de rappel de Moderna à s’y rendre, afin d’éviter un gaspillage de doses si tout le monde choisit plutôt Pfizer.

Les deux vaccins semblent offrir une protection relativement équivalente.