La Nuit de la lecture de retour en virtuel samedi soir

L’an dernier, la première présentation virtuelle de ce rendez-vous littéraire a réuni plus de 13 000 internautes, signe du regain d’intérêt pour la lecture durant la pandémie.

Le monde s’est arrêté, et les gens se sont tournés vers le livre. Et ça, c’est formidable. Il y a eu énormément d’emprunts dans les bibliothèques, énormément d’achats en ligne et dans les librairies. On dirait que les gens se sont réapproprié la littérature québécoise , observe l’actrice et écrivaine Francine Ruel, porte-parole de la Nuit de la lecture avec David Goudreault.

Comme on est en mode virtuel, on peut être en pyjama chez soi, dans son bain, en train de manger, et il y a quelqu’un qui nous susurre des textes à l’oreille, des mots formidables, de la poésie. Pendant une nuit, le temps est suspendu et on a un auteur juste pour nous.

Des lectures en duo

Cette année, les autrices et les auteurs se sont rassemblés en duos afin de faire des lectures de leurs œuvres. Francine Ruel et David Goudreault forment l’un de ces binômes qui ont pour avantage de superposer différents univers, différents styles.

C’est comme deux univers qu’on met côte à côte. Pour moi, David Goudreault a quelque chose d’un peu trash, d’un peu particulier; il a une poésie fabuleuse. Moi, j’ai des univers différents, et je pense que c’est ça qui est intéressant , résume Francine Ruel.

Parmi les autres duos, on peut souligner Anaïs Barbeau-Lavalette et Marie-Hélène Voyer; Natasha Kanapé Fontaine et Chris Bergeron; Alain Farah et Frédérique Côté ou encore Fanie Demeule et Joyce Baker. Et il y en a pour tous les âges.

Rencontre avec l’écrivain et journaliste innu Michel Jean

Une tonne d’autres activités sont organisées par les multiples partenaires de la Nuit de la lecture, principalement des bibliothèques municipales. Par exemple, de 19 h à 20 h, la Bibliothèque publique de Pointe-Claire propose une rencontre avec Michel Jean, auteur de Kukum et de Tiohtiá:ke.

Mais les internautes pourraient plutôt choisir de s'inscrire à la Nuit de la lecture à la Librairie du Square Outremont, qui rassemblera, de 19 h 30 à 21 h, 11 auteurs et autrices, dont Simon Boulerice, Rébecca Deraspe, Fanie Demeule, Émilie Monnet et Marie-Louise Bibish Mumbu.

Chaque personne invitée prendra le micro le temps d'un poème, d’un slam, d'un monologue ou d’un morceau inclassable de son œuvre. En tout, ce sont 11 événements de partenaires qui viendront ponctuer la soirée.

C’est l’hiver, il fait froid, on est encore en pandémie et il y a tellement de personnes malades. Cet événement-là ne peut que faire du bien , conclut Francine Ruel, qui travaille présentement sur son prochain roman.

Toutes les activités de la Nuit de la lecture sont gratuites, que ce soit les lectures en duo ou les événements des partenaires. Pour en profiter, il suffit de s’inscrire à l’avance sur le site de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .