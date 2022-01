Une joueuse de Dieppe rejoint l’équipe de soccer de l’Université Carleton

Chloé Doiron a choisi cette université pour pouvoir vivre autre chose. Je savais que je voulais aller à l’extérieur pour mes études. J’ai fait un peu de recherche et approché moi-même l'entraîneur de Carleton. Ça a facilité mon choix. Le niveau de soccer y est excellent ce qui me permettra de me pousser davantage , indique celle qui est inscrite dans un programme en ingénierie informatique.

Ayant performé dans d’autres sports comme la natation, Chloé Doiron croit que cela l’a beaucoup aidé dans la transition vers le soccer. J'ai pratiqué la natation jusqu’à l’âge de 12 ans. Ce sport individuel m’a permis de développer mon autonomie, ce qui m’aide dans un sport collectif comme le soccer qui nous met dans différentes situations , dit-elle.

Chloé Doiron Photo : Gracieuseté - Chloé Doiron

Elle a rejoint le club de soccer CS Dieppe il y a 4 ans et y a vécu plusieurs expériences positives. Le niveau y est excellent, et nous avons un excellent groupe de filles. Lors de ma saison avec les sous 15 ans, nous sommes allés aux championnats nationaux et avons terminé en quatrième position. Peu d'équipes de la province ont réussi un tel résultat.

En attendant de commencer avec sa nouvelle équipe, Chloé Doiron participe aux essais pour faire partie de l’équipe du Nouveau-Brunswick qui participera aux Jeux du Canada en août prochain à Niagara.