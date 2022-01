La mairesse Julie Dufour rencontre la communauté d’affaires de Saguenay

La rencontre a pris la forme d’un événement en ligne organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord.

Les membres avaient été invités à soumettre des questions qui étaient ensuite posées à la mairesse sur sa vision du développement économique, social et culturel, ainsi que sur le rôle de la région dans le développement de la province.

Une campagne de promotion bientôt lancée

Julie Dufour est revenue lors de l’événement sur sa promesse en campagne électorale d’attirer 10 000 nouveaux citoyens à Saguenay en 10 ans.

La première magistrate a mentionné qu’une campagne promotionnelle, qui est en cours de réalisation, sera mise en branle prochainement afin d’inciter les citoyens de Saguenay à devenir des ambassadeurs de leur milieu de vie.

Déjà, [il faut] montrer qu’est-ce qu’on a, ici sur le territoire et être fier d’habiter cette ville, a-t-elle souligné. Donc, une responsabilité qui est partagée, être nos propres ambassadeurs.

Attirer de nouveaux investissements

Julie Dufour a abondamment parlé de la nécessité de redorer le blason de sa ville pour inciter des entreprises à s'y installer et pour y attirer de nouveaux investissements. Elle a soutenu qu'elle souhaitait voir la réputation de Saguenay changer.

« Je ne veux plus jamais qu’on dise de Saguenay, dans quelques années, que c’est difficile de faire des affaires à Saguenay. Je veux qu’on dise : "Comme cette ville est accueillante et comme c’est facile de s’y implanter.” » — Une citation de Julie Dufour

La mairesse de Saguenay a insisté sur le fait que la municipalité et la région possèdent une panoplie d'atouts pour attirer des entreprises et de nouveaux arrivants.

Nous avons la chance, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d’avoir du territoire, d’avoir de l’eau douce, des richesses naturelles incroyables, une université, des collèges qui ont des expertises qu’il n’y a même pas ailleurs au Québec et nous avons une richesse humaine qui est incroyable, des gens débrouillards, innovants, a-t-elle soutenu. Donc, on a tout en place pour être une des villes les plus accueillantes.

Avec les informations de Catherine Gignac