La Colombie-Britannique modifie sa stratégie de gestion de la pandémie

Alors que le nombre d’hospitalisations serait sur le point d’atteindre un sommet en Colombie-Britannique selon la santé publique, la province modifie sa stratégie de gestion de la pandémie, notamment en abandonnant le traçage des contacts et en réservant le dépistage aux personnes considérées comme vulnérables et ayant des symptômes.

La COVID-19 n'est plus une infection pour laquelle le traçage des contacts est une intervention efficace , a dit la médecin-hygiéniste en chef, Bonnie Henry, lors d’un point de presse vendredi.

C’est la courte période d’incubation du variant Omicron du SRAS-CoV-2 et sa grande contagiosité qui rendent cette opération, nécessitant beaucoup de ressources en main-d'œuvre, trop complexe et le changement de cap inévitable, indique-t-elle.

Le haut taux de vaccination dans la province (plus de 89 % des Britanno-Colombiens de 5 ans et plus ont reçu au moins une dose) contribue aussi à la décision.

Je reconnais que c’est un virage , affirme Bonnie Henry, tout en ajoutant que les objectifs de la santé publique restent les mêmes qu’avant : réduire les risques de maladie grave et le nombre de morts, maintenir la capacité hospitalière et minimiser les perturbations dans la société.

« Nous ne pouvons pas éliminer tout risque et c’est quelque chose que nous devons accepter. » — Une citation de Dre Bonnie Henry

Cela ne signifie cependant pas que la maladie est considérée comme endémique , ce qui impliquerait une progression contrôlée, précise la Dre Henry. Nous ne sommes clairement pas à un endroit où l'on peut parler d’endémie , dit-elle.

Les gestes barrières comme le port du masque restent encouragés ou obligatoires selon les lieux. Les bars et les boîtes de nuit resteront fermés au moins jusqu'au 16 février. Les salles de sport ont cependant pu rouvrir jeudi, avec des limites de capacités strictes.

Dépistage seulement pour les personnes vulnérables

Et c’est maintenant formel : le dépistage pour la COVID-19 est désormais réservé uniquement aux personnes vulnérables ayant des symptômes, comme de la fièvre, de la toux, le nez qui coule, des éternuements, des maux de gorge ou une perte du goût et de l’odorat.

Selon le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, sont considérées comme vulnérables les personnes qui sont modérément ou sévèrement immunodéprimées, les non-vaccinés, ceux qui ont reçu une seule dose de vaccin et les individus vivant ou travaillant dans des milieux à risque.

Cela inclut les travailleurs de la santé, les premiers répondants, les résidents des centres de soins de longue durée et des refuges et les prisonniers, ainsi que les habitants des communautés éloignées, notamment autochtones.

Les personnes non vulnérables ayant des symptômes doivent présumer qu’elles ont le virus , rappelle la Dre Henry, et s’isoler jusqu’à ce que ces symptômes cessent.

Un nombre d'hospitalisations toujours élevé

Le nombre d’hospitalisations dues à la maladie reste à son plus haut niveau depuis les débuts de la pandémie. Jeudi, 891 personnes avec la COVID-19 occupaient un lit d’hôpital, dont 119 aux soins intensifs.

De nombreux établissements dans l’intérieur de la Colombie-Britannique ont dû être fermés et des services annulés en raison du manque de personnel et des travailleurs de la santé malades.