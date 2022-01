Sols contaminés à Cap-aux-Meules : des travaux de forage pour bientôt

Les forages permettront d'élaborer une caractérisation environnementale complémentaire de ce terrain privé qui est, lui aussi, contaminé.

La Municipalité cherche à se doter d'un historique, à documenter également tout l'historique avec la contamination. Évidemment, plus on aura de précisions, d'informations, et plus ce sera facile pour nous pour la suite de ce dossier-là , soutient le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre.

Le maire de l'archipel assure que ce dossier est pris au sérieux (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On tente d'établir un tracé, un filon, pour savoir d'où la contamination provient et pour circonscrire la contamination autour de notre site. Évidemment, on sait que ce n'est pas Les Pas perdus qui est la cause de cette contamination-là.

« C’est une suite logique des différents travaux et des différentes étapes qu’il faut suivre. On y va étape par étape. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Des analyses préliminaires des sols laissent entrevoir des coûts de 1,25 million de dollars pour excaver 3000 mètres cubes de terre.

Le maire précise que le responsable de la contamination du site n'est toujours pas identifié, mais précise que de nombreux réservoirs d'hydrocarbures se trouvaient dans le secteur.

D'autres dépenses récentes

En novembre 2021, la Municipalité avait annoncé qu'elle lançait un appel d'offres pour réhabiliter le terrain au centre de la ville de Cap-aux-Meules.

Entre-temps, le 14 décembre dernier, deux contrats ont été octroyés de gré à gré totalisant près de 120 000 $ avant taxes.

Ces contrats visaient à préparer un devis technique pour la construction d'une barrière hydraulique afin de protéger le terrain de potentielles fuites provenant des conduites souterraines d'Esso qui bordent le terrain ainsi qu'à raffiner la caractérisation du sol.

Selon Jonathan Lapierre, une caractérisation plus précise du sol pourrait permettre de diminuer la facture de décontamination.

Donc, pour environ 120 000 $, on juge que ça vaut la peine d'aller dans cette voie-là , avait-il affirmé.

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine souhaite revaloriser le terrain de l'ancien aréna dans le cadre de son projet d'écoquartier (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Municipalité tente d'obtenir des subventions auprès de la Fédération canadienne des municipalités et du gouvernement du Québec dans le but de subventionner les travaux de décontamination.

Le maire précise toutefois qu'il n'est pas exclu que la Municipalité entame des démarches judiciaires dans le dossier, afin que le responsable de la contamination du site paie les coûts des travaux de réhabilitation du terrain.

Avec les informations d'Isabelle Larose