Les ventes des détaillants canadiens ont grimpé de 0,7 % en novembre

Malgré tout, la hausse de 0,7 % des ventes à 58,1 milliards de dollars représentait une baisse par rapport à celle de 1,6 % enregistrée en octobre, ce qui témoigne d'un ralentissement à la suite du bond des dépenses des consommateurs au début de l'automne.

Ce ralentissement potentiel s'accentue si l'on tient compte de l'estimation préliminaire de Statistique Canada pour le mois de décembre, qui semble annoncer un déclin de 2,1 % des ventes au détail.

Reprise économique cahoteuse

Même si l'agence fédérale a rappelé que son estimation préliminaire serait révisée, cette dernière suggère une reprise économique cahoteuse au cours de laquelle des périodes de croissance accélérée sont suivies de revers.

En outre, les importantes inondations en Colombie-Britannique et dans certaines parties des provinces de l'Atlantique ont endommagé les infrastructures et nui aux activités d'affaires, ce qui a eu un impact sur les ventes au détail en novembre, a précisé Statistique Canada.

Les stations-service en premier

Dans l'ensemble, la hausse des ventes de novembre a été alimentée par un bond de 4,9 % des ventes des stations-service, par une progression de 3,0 % des ventes de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage, et par une croissance de 1,0 % des ventes de magasins d'alimentation.

Les ventes au détail de base, qui excluent les ventes des stations-service et des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, ont grimpé de 0,5 %, a indiqué l'agence.

Les consommateurs ont aussi dépensé davantage pour les vêtements et les accessoires vestimentaires, qui ont progressé de 3,0 % en novembre.

Les bijoux et les bagages

Les ventes des bijouteries et des magasins de bagages et de maroquinerie ont avancé de 5,7 %.

Dans l'ensemble, les ventes ont grimpé dans six des onze sous-secteurs étudiés par l'agence, ce qui représentait près de 63,8 % des ventes au détail en novembre, a précisé Statistique Canada.

Exprimées en volumes, les ventes des détaillants ont avancé de 0,2 % en novembre.

Sept provinces ont vu leurs ventes au détail progresser en novembre, et le gain de 1,2 % observé au Québec a été le plus marqué. Les ventes ont progressé de 0,5 % en Ontario et de 3,0 % au Nouveau-Brunswick, mais elles ont reculé de 0,2 % en Nouvelle-Écosse et de 1,2 % à l'Île-du-Prince-Édouard.