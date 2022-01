COVID-19 : le Bas-Saint-Laurent fracasse un nouveau record d’hospitalisations

Il s’agit d’un nouveau record, la région n’ayant jamais compté autant d’hospitalisations reliées au virus.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, les unités dédiées aux patients atteints de la COVID- 19 tiennent le coup. Les patients sont répartis entre le Centre hospitalier du Grand-Portage à Rivière-du-Loup et le Centre hospitalier régional de Rimouski, qui disposent chacun de 20 lits en « zone chaude » et de 2 lits aux soins intensifs.

Il n’est toujours pas nécessaire de transférer des patients dans d’autres établissements de santé de la région.

L'évolution de la pandémie dans la région tranche avec celle de la province, qui voit son nombre d’hospitalisations diminuer. Le Québec recense vendredi 60 hospitalisations de moins, pour un total de 3351 patients atteints de la COVID-19 soignés à l'hôpital.

Au Bas-Saint-Laurent, le personnel de la santé tient le fort, mais selon les chiffres transmis par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , 215 d’entre eux sont présentement tenus à l’écart de leur milieu de travail. En ce moment, 151 employés ont contracté la COVID-19 et 64 travailleurs sont en isolement ou dans l’attente d’un résultat d’un test de dépistage.

Bien que le nombre d’hospitalisations atteigne un nombre sans précédent, le délestage demeure au niveau 3. Cela signifie notamment que certaines interventions chirurgicales jugées non urgentes sont remises à plus tard.

La contamination se poursuit

Le Bas-Saint-Laurent est aux prises avec 49 éclosions de COVID-19 dans des milieux de soins ou de vie qui relèvent du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS . Vendredi, 71 nouveaux cas s’ajoutent au bilan global. Toutes les Municipalité régionale de comté MRC de la région enregistrent de nouvelles infections.

Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nombre de cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1356 (+11) Rivière-du-Loup 2831 (+10) Témiscouata 1124 (+7) Les Basques 480 (+6) Rimouski-Neigette 2788 (+13) La Mitis 840 (+7) La Matanie 865 (+10) La Matapédia 989 (+6) Indéterminés 4 (+1)

À l'heure actuelle, 947 personnes sont atteintes du virus dans la région.