Un laboratoire de Pêches et Océans à Moncton aide la santé publique avec les PCR

Le personnel d’un laboratoire de Pêches et Océans Canada à Moncton au Nouveau-Brunswick fait sa part pour lutter contre la COVID-19. Le laboratoire est équipé pour réaliser des tests PCR chez les poissons, les mollusques et les crustacés. L’équipe s’affaire maintenant à détecter le virus de la COVID-19 dans la population et ainsi aider l’Agence de santé publique du Canada.