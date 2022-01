Le traitement antiviral contre la COVID-19 bientôt offert en Nouvelle-Écosse

C’est elle qui sera responsable de distribuer le Paxlovid une fois qu’il sera livré en Nouvelle-Écosse

Plus tôt cette semaine, Santé Canada a approuvé le traitement antiviral oral conçu pour aider l'organisme à combattre le virus, à réduire les symptômes d'une infection et à raccourcir la durée de la maladie.

« Nous espérons que cela fera une différence pour les personnes les plus vulnérables. » — Une citation de Dre Lisa Barrett, experte en maladies infectieuses en Nouvelle-Écosse

La Dre Lisa Barrett est une spécialiste des maladies infectieuses basée à l'Université Dalhousie à Halifax. Photo : (CBC/Radio-Canada)

La Dre Barrett a décidé que les 900 premiers traitements aideraient 900 personnes.

Le médicament est pris deux fois par jour pendant cinq jours. Il sera mis à la disposition des plus vulnérables, y compris ceux qui ne sont pas complètement vaccinés et les personnes de plus de 50 ans qui présentent un facteur de risque.

Elle espère que ce médicament va contribuer à atténuer les pressions sur le système de santé de la Nouvelle-Écosse. Et elle ne s'inquiète pas pour l’instant du nombre restreint de traitements disponibles.

Il est bon de reconnaître les limites des données et où nous en sommes actuellement , précise l’experte en maladies infectieuses.

Je veux que les gens sachent que nous ne sommes pas découragés de ne pas avoir reçu des centaines de milliers de doses parce que nous pensons que c'est utile, mais pas pour toute la population.

La Dre Barrett demande aux gens des groupes plus vulnérables de se faire tester rapidement s’ils ont des symptômes associés à la COVID-19.

Ils doivent aussi signaler tout résultat positif d'un test à la santé publique et à leur médecin. Les médecins pourront ensuite recommander que leurs patients reçoivent le médicament.

Ces références seront examinées et le patient sera contacté pour savoir comment recevoir le traitement.

La Dre Barrett croit qu’il faut aussi surveiller les éclosions dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée pour identifier les personnes à risque qui pourraient avoir besoin du traitement.