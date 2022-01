Une infiltration d’eau force la fermeture du Centre Champagnat

Ils ont été répartis entre le Centre Micheline Pelletier et l’école Gabriel – Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts.

Le directeur général par intérim du Centre de services scolaires des Chic-Chocs, Bernard D’Amours, explique que l’infiltration n’était pas visible sur les murs du bâtiment. En faisant d’autres types de travaux, on a fait cette découverte , mentionne-t-il.

En effet, une inspection réalisée au cours de l’été 2021 a permis de découvrir que des poutres de soutien étaient en mauvais état et pouvaient nuire à la sécurité du bâtiment. C'est lorsque les équipes d'entretien ont entrepris de faire ces travaux qu'ils ont constaté l'infiltration d'eau.

Des analyses sont en cours dans le bâtiment pour déterminer l'ampleur des travaux à effectuer et M. D'Amours indique qu'à ce stade-ci, toutes les options sont envisagées.

« On attend les rapports des experts là-dessus, des firmes d’ingénieurs et d’architectes, et on va prendre une décision lorsqu’on aura un portait complet de la situation. »