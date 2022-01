Paul et Suzanne ont 25 ans!

Outil de francisation conçu au Manitoba il y a 25 ans, Paul et Suzanne continuent à voyager à travers le monde. Et l'anniversaire de la collection de 20 livres s'accompagne de nouveaux projets.

À l'occasion du 25e anniversaire des petits personnages, les éditions Apprentissage illimité sortent deux nouveautés éditoriales.

Il s’agit principalement d’une autre aventure de Paul et Suzanne portant sur le voyageur destiné aux plus jeunes et une série de sept livres Lisa et Théo pour les adolescents.

Paul et Suzanne, l’histoire d’un succès francophone

À l’origine des aventures de Paul et Suzanne, il y a l’histoire d’une maison d’édition.

Au milieu des années 1990, Janine Tougas et Raymond Poirier souhaitent offrir un outil de francisation pour les parents exogames qui étaient en demande d'outils d'apprentissage du français pour que leurs enfants puissent accéder à l'école française.

C’est Raymond Poirier qui a fondé Apprentissage illimité. Il avait approché une dizaine de maisons d’édition à travers le Canada pour leur demander de publier Paul et Suzanne avec tous les outils pédagogiques. Ils ont tous répondu non, car cela coûterait trop cher. Lui, il a décidé de le faire lui-même et de créer une maison d’édition pour Paul et Suzanne , raconte Janine Tougas.

Raymond Poirier, bâtisseur de la communauté franco-manitobaine Photo : Radio-Canada

Un pari qui n’était pas sans risques, mais il fallait aussi compter sur la popularité des petits personnages inventés par Janine Tougas et dessinés par Denis Savoie. Depuis, ce sont 200 histoires de Paul et Suzanne qui ont été publiées et qui ont aidé à forger l’imaginaire de nombreux enfants.

Janine Tougas se souvient avec émotion d’anecdotes qui lui ont été rapportées par des enseignants.

Une amie enseignante m’a raconté qu’elle a apporté un jour des marionnettes dans la classe. Tous les enfants ont sauté dessus en disant : on veut jouer avec Paul et Suzanne ! Elle avait aussi demandé à sa classe si Paul et Suzanne étaient vrais. La moitié de la classe a répondu oui et l’autre moitié de la classe a dit non. C’était vraiment une discussion animée.

La directrice générale d’Apprentissage illimité, Carole Freynet-Gagné analyse la raison de ce succès dans le fait que ces histoires nous ressemblent .

La simplicité du texte fait que les enfants veulent toujours une autre histoire. Le fait d’en avoir 200 histoires, d’en avoir une chaque jour […] L'enfant a une sécurité de savoir qu’il va avoir tous les matins une histoire de Paul et Suzanne.

« Janine est une génie de l’histoire et de la petite enfance. Elle connaît les enfants. Elle connaît les besoins des enfants. » — Une citation de Carole Freynet-Gagné, directrice générale d'Apprentissage illimité

Le voyageur, un nouvel album de Paul et Suzanne

Pour les 25 ans de Paul et Suzanne, Carole Freynet-Gagné a décidé de publier un nouveau grand livre de Paul et Suzanne.

Carole Freynet-Gagné, présidente et directrice du développement chez Apprentissage Illimité Photo : Gracieuseté : Carole Freynet-Gagné

L’histoire dont le thème porte sur le voyageur avait été écrite en même temps que les autres grands vingt livres, mais il était considéré comme trop régional pour pouvoir le distribuer à travers le Canada , confie Janine Tougas, autrice des albums.

Elle explique que Carole Freynet-Gagné a décidé d’enlever les références trop régionales pour le rendre un peu plus national .

Apprentissage illimité souhaitait aussi faire paraître cet ouvrage maintenant, juste avant le Festival du voyageur. J’ai voulu le faire maintenant, car je sais qu’on ne pourra pas tous aller au Festival du voyageur et je sais que les écoles vont avoir besoin de ressources , explique Carole Freynet-Gagné.

Pour autant, il n’est pas question du Festival du voyageur en tant que tel, car le jeu y prend une place importante.

Paul et Suzanne jouent au voyageur. Ils font un canot dans une boîte de carton, ils s’habillent en voyageur, ils vont visiter le Festival du voyageur. Ils font des sculptures sur neige , précise Janine Tougas.

L’approche de l’apprentissage pour Paul et Suzanne, c’est le jeu. Je pense que cela a en partie permis aux enfants d'apprendre à jouer.

Une fiche pédagogique accompagne gratuitement le nouvel album et un jeu de cartes pour les plus grands autour des échanges de peaux de fourrures a également été créé.

Paul et Suzanne ont 25 ans, mais ne grandiront pas. Ils font toujours le bonheur des plus petits. En revanche, une nouvelle série mettant en scène des adolescents sera lancée le même jour que l’album Le voyageur.

Lisa et Théo, de nouvelles aventures pour les plus grands

Lisa et Théo est une nouvelle série de sept livres pour les plus grands.

Les personnages de Lisa et Théo ont été créés par Janine Tougas dans le but de répondre à un besoin pédagogique précis. Les enseignants nous disaient qu’ils n’avaient pas de matériel de lecture à un niveau pour un jeune de 14-15 ans pour rendre le français accessible , précise Janine Tougas.

Les livres sont accompagnés de guides pour les enseignants conçus par Natalie Labossière, enseignante et collaboratrice de longue date à Apprentissage illimité.

L’autrice révèle la personnalité de ces nouveaux personnages, des adolescents qui vivent des aventures avec leurs amis Samuel et Nathalie. Lisa est très sportive et très compétitive. Théo est très taquin et il a cinquante idées à la minute qu’il veut mettre en pratique. Il aime bien manger et n’aime pas trop travailler. Lisa est vraiment plus entrepreneuse. Ils ont des amis. Nathalie aime beaucoup la mode et Samuel est très intello.

Là encore, il s’agit d’histoires ordinaires rendues comiques grâce à la personnalité bien marquée des personnages.

L’objectif de ces histoires est toujours la francisation avec un axe autour de la communication orale. On a décidé de créer les histoires en format dialogues. Il y a 35 histoires et donc 35 petites scénettes pour faire du théâtre en classe, et pour illustrer des dialogues authentiques d’ado , précise Carole Freynet-Gagné.

« Notre spécialité est de développer la communication orale au niveau des ressources pédagogiques. » — Une citation de Carole Freynet-Gagné, directrice générale d'Apprentissage illimité

Les histoires de Lisa et Théo ont aussi été conçues pour voyager à travers l’Europe et le reste du monde afin de faire aussi connaître le Canada.

On a utilisé l’échelle de graduation de niveau européen de A1 au B2. La version audio insiste sur la diversité des accents. On a voulu localiser l'œuvre au Canada. Il y a des accents franco-manitobains, québécois, français, africains... On a eu envie qu’on reconnaisse à l'extérieur du Canada que le Canada a une diversité d'accents , précise Carole Freynet-Gagné.

Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, une rencontre virtuelle avec Janine Tougas et sa collaboratrice Natalie Labossière est prévue le 25 janvier afin de célébrer ce double lancement.