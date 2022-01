La Santé publique de la Côte-Nord précise les règles d’isolement

Devant l’importante propagation du variant Omicron et la fin du dépistage universel de la maladie, la santé publique de la Côte-Nord rappelle aux citoyens les règles d’isolement en vigueur.

En entrevue à l’émission Bonjour la Côte, le directeur régional de Santé publique, Dr Richard Fachehoun, indique que les personnes de 12 ans et plus qui ne sont pas doublement vaccinées et ont un résultat positif à un test de dépistage rapide doivent s’isoler pour 10 jours.

Pour les personnes adéquatement vaccinées, la période d’isolement est de seulement cinq jours, à certaines conditions. Pour sortir de l’isolement, ces personnes doivent ne plus avoir fait de fièvre depuis 24 heures et remarquer une amélioration des symptômes.

Dans les cinq jours suivant la fin de l’isolement, les personnes doivent porter le masque en tout temps, respecter une distanciation de deux mètres et ne pas dîner ou prendre de pause avec leurs collègues de travail. Elles ne doivent également pas rendre visite à une personne vulnérable.

On n’ira pas rendre visite à grand-papa et grand-maman dans cette période de cinq jours , résume l’expert en santé publique.

Le directeur régional de la Santé publique, Richard Fachehoun. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le respect des règles dans les jours suivants l’isolement est important selon le Dr Fachehoun, qui indique qu’il permet de préserver le reste de la population .

Pour les familles

Hier en point de presse, le Dr Fachehoun expliquait que les parents dont l’enfant présentait des symptômes de la COVID-19 devaient le garder à la maison.

Les autres membres du domicile doivent rester à la maison et vous allez faire faire un test rapide à l’enfant , indique le directeur régional de Santé publique.

Si l’enfant obtient un résultat positif, il doit se placer en isolement pour cinq jours à partir du début des symptômes. Au cinquième jour, si ses symptômes se sont allégés et qu’il n’a pas de fièvre depuis 24h, il peut alors faire un nouveau test rapide.

Si le test est négatif, votre enfant pourra retourner en classe à partir du sixième jour , indique Dr Fachehoun, ajoutant qu’il doit alors porter le masque et éviter de visiter des personnes vulnérables.

Si le test au cinquième jour est positif, l’enfant doit rester en isolement cinq jours supplémentaires.

De leur côté, les membres du domicile d’un enfant qui a contracté la COVID-19 doivent s’isoler, pour cinq jours s’ils sont vaccinés ou ont moins de 12 ans et pour dix jours s’ils ne le sont pas.