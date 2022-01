La poudrerie et le blizzard forcent la fermeture de certaines routes au Manitoba

Environnement Canada émet des avis de poudrerie pour le sud du Manitoba et des avertissements de blizzard pour le nord-est de la province. Des conditions météorologiques qui entraînent la fermeture de certaines routes.

Selon Environnement Canada, un système de basse pression qui se déplace rapidement souffle sur certaines parties du sud du Manitoba incluant Winnipeg, et crée de la poudrerie et une mauvaise visibilité.

Les vents du sud devraient souffler en rafales entre 50 et 80 kilomètres à l'heure, et l’on prévoit de quatre à huit centimètres de neige au cours de la journée.

Les vents pourraient commencer à faiblir en milieu de journée, mais on s'attend à ce qu'ils reviennent du nord-ouest en après-midi et qu'ils restent en place pour le reste de la journée. La neige diminuera plus tard vendredi, selon Environnement Canada.

Les avis de poudrerie sont en vigueur dans les zones suivantes : Winnipeg

Killarney, Pilot Mound, Manitou

Portage la Prairie, Headingley, Brunkild, Carman

Steinbach, St. Adolphe, Emerson, Vita, Richer

Morden, Winkler, Altona, Morris

Pendant ce temps, des avertissements de blizzard sont en vigueur à Churchill et à York, dans le nord-est du Manitoba, en raison d'un autre système dépressionnaire se déplaçant rapidement.

Ce système devrait apporter de quatre à huit centimètres de neige dans ces régions. Il faut s'attendre à des vents du nord-ouest avec des rafales de 60 à 80 km/h, selon Environnement Canada. Ces deux conditions combinées rendront la visibilité médiocre.

Les vents se calmeront légèrement en soirée, mais la poudrerie reviendra samedi, tout comme les températures glaciales. Dans le nord-est, le refroidissement éolien pourrait atteindre -50, samedi matin.

Environnement Canada prévient que les déplacements peuvent être dangereux et que les conditions présentent un risque d'engelure et d'hypothermie.

En raison de l’état des routes et de la faible visibilité, certaines routes sont fermées à la circulation.