COVID-19 : 64 morts, mais moins de patients aux soins intensifs en Ontario

Il y a 53 hospitalisations de plus que la veille, mais 4 patients de moins aux soins intensifs.

Le nombre total d'hospitalisations est de 4114.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, précise que 54 % de ces patients ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres ont été diagnostiqués par la suite.

Il y a 590 patients infectés par le coronavirus aux soins intensifs. Selon la ministre Elliott, 82 % d'entre eux y ont été amenés en raison de complications liées à la COVID; les autres ont reçu un diagnostic positif plus tard.

La diminution de 4 patients aux soins intensifs est la baisse la plus importante en près d'un mois.

La santé publique déplore 64 décès supplémentaires, y compris 2 morts survenues il y a plus d'un mois qui sont ajoutées au bilan à la suite du nettoyage de données.

Il y a 7165 nouveaux cas confirmés vendredi. Toutefois, ce chiffre représente une sous-estimation des infections, compte tenu de l'accès limité aux tests de dépistage PCR.

L'Ontario a atteint le pic

Selon des chercheurs qui participent au programme provincial de détection du coronavirus dans les eaux usées, l'Ontario a atteint le sommet de la vague Omicron. Toutefois, plusieurs d'entre eux ajoutent que ça ne veut pas dire que le taux d'infection va maintenant redescendre rapidement.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a affirmé encore jeudi que le pic des infections serait atteint, selon les projections, avant la fin du mois, si ce n'est pas déjà le cas.

Citant entre autres la stabilisation des infections et des hospitalisations ainsi que la baisse du taux de positivité des tests PCR, le premier ministre Doug Ford a annoncé jeudi que les bars, les gyms, les musées, les cinémas et les salles à manger des restaurants, notamment, pourraient rouvrir le 31 janvier, mais des limites d'achalandage.

Foyers pour aînés

La situation demeure précaire dans les centres de soins de longue durée.

Il y a 7 éclosions de plus vendredi, pour un total de 358. Près de 3 foyers pour aînés sur 5 dans la province font face à une éclosion présentement.

Ces établissements rapportent 12 décès et 317 infections de plus parmi les bénéficiaires et 64 cas supplémentaires chez les employés.

Vaccination

Près de 102 700 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées jeudi dans la province, y compris plus de 82 900 doses de rappel.

Parmi les Ontariens de 12 ans et plus, 91,6 % ont reçu au moins une dose et 88,8 %, deux doses.

La vaccination progresse lentement parmi les 5 à 11 ans. À l'heure actuelle, 50,9 % ont eu au moins une dose et 8,3 %, deux doses.

Dépistage

Un peu plus de 41 500 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 17,7 %.